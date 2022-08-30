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PLG夢想家網羅林書豪前隊友 盼替爭冠之路帶來助益

2022/8/30 13:02
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（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣職籃PLG福爾摩沙台新夢想家今天宣布，已簽下前美國職籃NBA台裔球星林書豪在多倫多暴龍時期的前隊友米勒，球團希望利用他的奪冠經驗，幫球隊的爭冠之路帶來更多助益。

現年29歲的米勒（Malcolm Miller），身高201公分，自2017年起效力多倫多暴龍，共擁有3季NBA資歷，是林書豪在暴龍時期的前隊友，也是當年暴龍奪冠的成員之一。

P. LEAGUE+聯盟台新夢想家總經理韓駿鎧透露，米勒打法全面，且擁有優秀的三分投射能力，更有無私的球風，「相信他可以很快融入我們團隊中。」

韓駿鎧強調，成功的球隊需要擁有曾經待過冠軍球隊的球員，不但能夠注入強烈的企圖心，更可以分享冠軍球隊的氣氛及經驗，「就像去年簡浩加入後所帶來的化學效應，我們也希望洋將能夠為我們的奪冠之路帶來正面效益。」

米勒生涯足跡除NBA外，也曾至德甲聯賽以及義大利、波多黎各等一級聯賽征戰，上季他在波多黎各聯賽出賽10場，場均可繳出14.9分、2.6籃板、1.2助攻。

米勒透過球團官方聲明表示，他很開心可以加入夢想家，很渴望能盡快與隊友相見並加入訓練，今年他將與老婆、女兒一同來到台灣生活，雖然這是他第一次來到台灣，不過他早已打探過：「身邊的人都說台灣非常適合居住，人們都很友善，我與家人都很期待來到台中生活。」（編輯：張雅淨）1110830

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