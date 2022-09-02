PLG總冠軍賽凸顯關鍵價值 蔡文誠獲勇士續約3年

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（中央社記者龍柏安台北2日電）上季在PLG總冠軍賽重現「本土洋將」身手的蔡文誠，台北富邦勇士今天宣布與蔡文誠完成續約，除用3年新約綁住這名前國家隊級前鋒，也希望他能帶領球隊繼續爭取連霸。

現年37歲的蔡文誠，對籃板球的嗅覺敏銳，且球風積極肯拚，素有「本土洋將」美名，他效力台北富邦勇士6個球季，幫助球隊拿下3座冠軍，其中包括1座SBL超級籃球聯賽，以及今年率領球隊在P. LEAGUE+聯盟完成連霸。

蔡文誠生涯跨聯盟累計共拿下7座冠軍，他在璞園建築時期曾率隊締造史無前例的4連霸，並曾獲選過SBL年度MVP、2次總冠軍賽MVP。

上季PLG總冠軍賽，蔡文誠5場出賽平均可繳出10分、5.6籃板、1.6抄截，且整體投籃命中率高達58%，三分球命中率更是不可思議的73%，也讓球迷看到這名老將身手依舊，球團也肯定他的表現，決定和他攜手再拚3年。

蔡文誠與勇士續約3年，球隊領隊蔡承儒除感到開心，也認為蔡文誠效力6年內拿下3冠，足以彰顯個人價值，他並說：「文誠在場上總是千奇萬變，柔軟的手腕、功力高深的腳步、獨特的出手時機，總是讓對手只能望球興嘆。」

蔡文誠的好，蔡承儒講都講不完，他透露，蔡文誠對籃板球的獨特嗅覺，更是難以取代的個人特色，「關鍵時刻都能有效將球掌握。」

球團在官方新聞稿指出，擔任隊長的蔡文誠回歸，不僅能穩定軍心，他無可取代的領袖氣質、場上經驗、拚戰精神、溝通能力，都是幫助球隊挑戰3連霸籌碼。（編輯：張芷瑄）1110902