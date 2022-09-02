更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG2/300
首頁 / 運動

PLG總冠軍賽凸顯關鍵價值 蔡文誠獲勇士續約3年

2022/9/2 16:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北2日電）上季在PLG總冠軍賽重現「本土洋將」身手的蔡文誠，台北富邦勇士今天宣布與蔡文誠完成續約，除用3年新約綁住這名前國家隊級前鋒，也希望他能帶領球隊繼續爭取連霸。

現年37歲的蔡文誠，對籃板球的嗅覺敏銳，且球風積極肯拚，素有「本土洋將」美名，他效力台北富邦勇士6個球季，幫助球隊拿下3座冠軍，其中包括1座SBL超級籃球聯賽，以及今年率領球隊在P. LEAGUE+聯盟完成連霸。

蔡文誠生涯跨聯盟累計共拿下7座冠軍，他在璞園建築時期曾率隊締造史無前例的4連霸，並曾獲選過SBL年度MVP、2次總冠軍賽MVP。

上季PLG總冠軍賽，蔡文誠5場出賽平均可繳出10分、5.6籃板、1.6抄截，且整體投籃命中率高達58%，三分球命中率更是不可思議的73%，也讓球迷看到這名老將身手依舊，球團也肯定他的表現，決定和他攜手再拚3年。

蔡文誠與勇士續約3年，球隊領隊蔡承儒除感到開心，也認為蔡文誠效力6年內拿下3冠，足以彰顯個人價值，他並說：「文誠在場上總是千奇萬變，柔軟的手腕、功力高深的腳步、獨特的出手時機，總是讓對手只能望球興嘆。」

蔡文誠的好，蔡承儒講都講不完，他透露，蔡文誠對籃板球的獨特嗅覺，更是難以取代的個人特色，「關鍵時刻都能有效將球掌握。」

球團在官方新聞稿指出，擔任隊長的蔡文誠回歸，不僅能穩定軍心，他無可取代的領袖氣質、場上經驗、拚戰精神、溝通能力，都是幫助球隊挑戰3連霸籌碼。（編輯：張芷瑄）1110902

蔡文誠
勇士老中青3代各司其職 2連霸之路倒吃甘蔗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
張鎮衙狀元光環沒壓力 盼跨聯盟邀請賽有貢獻