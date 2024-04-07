領航猿退勇士奪8連勝 登上PLG龍頭

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（中央社記者陳容琛台北7日電）在洋將葛拉漢攻下24分帶領下，台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天以101比97擊敗台北富邦勇士，不僅勇奪近期8連勝，更登上PLG龍頭寶座。

近況火燙的領航猿作客勇士主場，上半場打完僅以5分領先，不過在易籃後打出21比0攻勢，尤其洋將葛拉漢（Treveon Graham）第3節狂轟15分，一度擴大領先差距至18分，雖然第4節遭遇勇士的強力反撲，但最後仍以4分之差拿下8連勝，並藉由稍早福爾摩沙夢想家的落敗，登頂PLG龍頭。

此役上場31分鐘的周儀翔，攻下本土最高16分，外帶9籃板、3助攻。他在接受轉播單位訪問時提到，下半場瞬間拉開差距的關鍵，在於領航猿打出快節奏的球風，只要快攻得利情況下，贏球機會就會比較大，「我們在陣地戰打不過他們，所以必須利用年輕、速度，以轉換快攻拿下分數」。

值得一提的是，此場領航猿在洋將配置上做出調整，捨棄大洋將沃許本（Jason Washburn），改登錄葛拉漢，不過仍以勝利作收。周儀翔提到，不會很驚訝葛拉漢打出好的表現，「他在練習都是這樣，今天終於有機會展現訓練成果」。

周儀翔補充，平時沃許本扛起球隊勝負，「這場讓他休息一下，對我們來說也是好的，如果在季後賽面對不同的陣容，我們也能更快速應變」。

上季領航猿曾締造PLG聯盟紀錄的10連勝，如今在例行賽進入尾聲，再度拉出1波8連勝，周儀翔認為，氣勢上絕對是提升，之後也會比較有自信，「但不管是幾連勝，最重要的是後面的（冠軍）」。

另外，新竹御頂攻城獅靠著洋將克拉（Earl Clark）攻下20分，加上高國豪挹注17分、6助攻，以98比96險勝福爾摩沙夢想家，獲得近期3連勝。（編輯：管中維）1130407