PLG勇士大勝國王 攻城獅登第3

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣職籃PLG台北富邦勇士今天在主場台北和平籃球館換籃框後首戰，飆進17顆三分球，以122比96痛宰新北國王，國王輸球後與攻城獅無勝差，因攻城獅勝率較高、登上第3，國王退居第4。

台灣職籃P. LEAGUE+取例行賽前4名隊伍晉級季後賽，尋求4連霸的富邦勇士近7戰僅拿下1勝，賽前已落後第4新竹御頂攻城獅2.5場，戰情告急。

富邦勇士今天迎戰來訪的國王，這也是主場換籃框後首場賽事，上半場勇士以60比55領先，第3節更打出37比22攻勢，成為這場比賽勝負分水嶺，加上決勝節多點開花的攻勢，最終以122比96獲勝，勇士得分創本季新高。

勇士洋將強森（Chris Johnson）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）此役各得24分，而賴廷恩斬獲本季個人新高16分。談到主場換新籃框，賴廷恩賽後表示：「沒有多想，換籃框後自己有加投一下，籃框確實比較硬一點，我們又是主場，要趕快適應新的籃框。」

勇士此役防守端不停對國王後衛林書緯施壓奏效，而林書緯全場8投僅1中、攻下2分。勇士總教練許晉哲表示，主要不想讓林書緯串連國王隊進攻，今天不僅防守林書緯守得不錯，團隊更多達32次助攻，且僅8次失誤，「這是我比較想要看到的團隊表現。」

國王今天輸球後，苦吞4連敗，戰績15勝14敗，與攻城獅14勝13敗之間已無勝差，而攻城獅勝率些微領先，賽後兩隊排名互換，攻城獅、國王分居第3、第4。

國王近期不僅面臨傷兵問題，球星林書豪還因誤用靜脈雷射治療，遭聯盟禁賽5場，而洋將牧倫斯（Byron Mullens）日前則與隊友口角衝突後離場，被球團開除。

面對諸多風波，國王總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，希望球員把每場比賽都當作季後賽去拚，並且更努力爭取季後賽席次。

林書豪今天比賽結束後禁賽期滿，國王隊接下來將在4月13日客場與福爾摩沙夢想家交手，談到林書豪是否會上場，萊恩僅說：「健康就會打，不健康就不打。」（編輯：李亨山）1130406

台灣職籃P. LEAGUE+例行賽持續展開，6日在台北和平籃球館由台北富邦勇士隊（圖）交手新北國王隊，勇士終場以122比96拿下主場勝利。中央社記者翁睿坤攝 113年4月6日

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士隊賴廷恩（持球者）6日例行賽迎戰新北國王隊，全場貢獻16分6籃板8助攻，助隊終場以122比96拿勝。中央社記者翁睿坤攝 113年4月6日

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士隊6日例行賽在主場交手新北國王隊，勇士陣中林志傑（持球者）全場拿下11分，幫助球隊擊敗對手。中央社記者翁睿坤攝 113年4月6日

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士隊洋將強森（Chris Johnson）（白衣者）6日在例行賽貢獻24分13籃板6助攻，助勇士以122比96擊敗來訪的新北國王隊。中央社記者翁睿坤攝 113年4月6日

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士隊洋將伊貝（Prince Ibeh）（中）6日在主場迎戰來訪的新北國王隊，比賽中快攻灌籃振奮士氣，終場勇士以122比96大勝國王。中央社記者翁睿坤攝 113年4月6日

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王隊6日例行賽在台北和平籃球館迎戰台北富邦勇士隊，國王洋將奧帝（Austin Daye）（中）繳出19分10籃板雙十佳績，可惜球隊仍無緣勝利。中央社記者翁睿坤攝 113年4月6日

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王隊6日在台北和平籃球館迎戰台北富邦勇士隊，國王楊敬敏（持球者）貢獻17分6籃板6助攻，可惜終場國王以96比122吞敗。中央社記者翁睿坤攝 113年4月6日