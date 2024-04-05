PLG盧峻翔末節獨砍12分 率領航猿笑納7連勝

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（中央社記者黎建忠台北5日電）台灣職籃PLG桃園璞園領航猿今天在主場迎戰夢想家，靠著盧峻翔第4節砍下12分進帳擺脫對手糾纏，終場就以96比92擊敗對手收下7連勝，距離聯盟龍頭剩半場勝差。

本季平均可攻下16.82分的盧峻翔前3節遭到對手嚴密防守僅攻下7分，不過第4節他挺身而出接管戰局，不但單節轟下12分，防守上還有2次關鍵抄截，是P. LEAGUE+聯盟領航猿守住勝利的關鍵。

主場作戰的領航猿首節以21比21與對手戰成平手，但半場結束以50比35取得雙位數的優勢；第3節夢想家靠著三分攻勢瘋狂追分，前3節打完，領航猿僅剩下3分領先。

最後1節雙方近身肉搏，終場前7分24秒，盧峻翔先抄截後妙傳給隊友伯朗快攻灌籃，並就此接管戰局，盧峻翔單節攻下12分，包括終場前65秒的關鍵上籃，幫助球隊取得4分領先奠定勝基。

盧峻翔的好表現，讓他在最後16秒站上罰球線時全場球迷高喊MVP（最有價值球員）。賽後他接受轉播單位訪問時笑說，「真的蠻震撼的。」

盧峻翔表示，比賽前段就是被對手守得蠻嚴的，「但我就是秉持著不放棄的精神，想辦法找出對手防守破綻，加上全隊都很拚命的防守，我想這就是領航猿的精神。」

談到自己在第4節2次精彩的背後傳球助攻隊友得分，盧峻翔淡定地說，「我試著在場上做得更多，來幫助這個團隊一起進步。」

盧峻翔全場攻下19分、5助攻、4抄截，替補出賽18分鐘的陳昱瑞攻下15分，在前3節成功彌補盧峻翔的火力空缺，全隊仍以洋將沃許本（Jason Washburn）的24分、13籃板表現最佳。

落敗的福爾摩沙夢想家仍以半場勝差位居聯盟龍頭，儘管今天全隊6人得分雙位數，但籃板球以38比53慘敗給對手，包括被領航猿抓下19個進攻籃板。（編輯：戴光育）1130405