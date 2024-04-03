PLG公布最終註冊名單 國王網羅洋將路易士

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣職籃PLG今天公布2023-24球季各隊最終球員註冊名單，台北富邦勇士、新北國王及新竹御頂攻城獅皆註冊19名球員最多，其中國王趕在註冊大限前，補進洋將路易士，並敲定4洋將陣容。

P. LEAGUE+本季例行賽將在5月19日告一段落，季後賽將在5月23日展開，6隊最終球員註冊名單今天出爐，接下來將各自為季後賽門票拚戰。

PLG今天發布新聞稿表示，富邦勇士、國王及攻城獅皆註冊19名球員（本土、華裔、外籍生球員15名及外籍球員4名）最多，桃園璞園領航猿及福爾摩沙夢想家註冊17名球員次之，而高雄17直播鋼鐵人註冊16名球員最少。

值得注意的是，勇士洋將辛特力（Michael Singletary）不僅是球隊3連霸王朝的班底，還曾獲選2屆總冠軍賽MVP，但今年1月與夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）相撞後受傷，本季報銷，確定不在最終名單。

至於國王陣中仍在禁賽中的球星林書豪，以及因場外事件暫停出賽的戴維斯（Quincy Davis），都在最終名單。

此外，先前國王隊洋將牧倫斯（Byron Mullens）與隊友口角衝突後直接離場，被球團開除，國王趕在註冊大限進行洋將異動，球團今天宣布，網羅新洋將路易士（Wendell Lewis），並確定最終4名洋將陣容，路易士將加入曼尼高（Kenny Manigault）、米歇爾（Tony Mitchell）、奧帝（Austin Daye）的行列，出戰後續賽事。（編輯：張雅淨）1130403