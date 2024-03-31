PLG夢想家擊退國王 教頭喊拚季後賽頭號種子

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（中央社記者黃巧雯新北31日電）台灣職籃PLG福爾摩沙夢想家今天決勝節最多領先21分，倒數58.9秒被新北國王追成3分差，靠著錢肯尼關鍵火鍋，以108比105勝出，續居龍頭，總教練皮爾曼喊話，盼以頭號種子前進季後賽。

台灣職籃P. LEAGUE+國王近期風波不斷，球星林書豪先因誤用靜脈雷射治療被禁賽5場，戴維斯（Quincy Davis）則因場外事件暫停出賽，昨天又發生洋將牧倫斯（Byron Mullens）與隊友口角衝突後直接離場，國王決定解除合作關係。

國王昨天以25分之差輸給台北富邦勇士後，今天在主場新莊體育館迎接來訪的夢想家，而夢想家首節就展現驚人外線火力，單節9顆三分球追平紀錄，但也出現6次失誤，讓國王在洋將奧帝（Austin Daye）單節13分挹注下，取得35比28領先。

夢想家半場打完，將差距縮小至5分，雙方易籃後，戰況一度拉鋸，夢想家第3節最後4分鐘多點開花、拉出一波10比2攻勢，以83比74超前。

夢想家決勝節強攻禁區，最多領先21分，國王靠著林書緯挺身而出、先追成5分差，隨後更在比賽結束前58.9秒，助攻隊友安尼奎（Christian Anigwe），將差距縮小至3分。

國王隊最後一波攻勢交給林書緯執行，而林書緯在三分線外出手，被夢想家錢肯尼直接賞了火鍋，最終夢想家以3分差贏得勝利，而洋將麥卡洛（Chris McCullough）拿下27分、7籃板，成為夢想家3連勝重要功臣。

夢想家以19勝9敗，續居龍頭寶座，與排名第2的桃園璞園領航猿有1.5場勝差，談到後續目標，夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）賽後接受媒體聯訪時表示，先一場一場來，未來會嘗試利用不同組合磨合，目標拿下例行賽冠軍，並以頭號種子之姿前進季後賽，最終拿下冠軍。

另外，在牧倫斯事件過後，國王總教練萊恩（Ryan Marchand）今天賽前也召集全隊喊話，他表示，希望球員繼續帶著驕傲、熱情，為彼此和團隊打球；而一旁的後衛林書緯同樣期待球隊能更團結、努力，不要受到影響。（編輯：張雅淨）1130331