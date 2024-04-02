PLG攻城獅19顆三分球轟垮勇士 終止2連敗

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣職籃P. LEAGUE+新竹御頂攻城獅今天單場轟下19顆三分球締造隊史紀錄，最終以120比101大勝台北富邦勇士，終止近期2連敗，並守住第4名的位置。

富邦勇士前1場靠著擊敗新北國王，擺脫近期5連敗陰霾，但戰績仍暫居第5，想要挑戰4連霸之前，得先設法挺進前4名，才能取得季後賽資格。

富邦勇士今天在主場台北和平籃球館迎戰排名第4的攻城獅，兩隊賽前僅有1場勝差，對於攻城獅而言，也是關鍵的第4名保衛戰。

勇士從首節9比16落後，靠著洋將泰勒（Tyler Bey）強打禁區以及賴廷恩在外線挹注火力，以一波12比0攻勢超前。

攻城獅朱雲豪首節飆進壓哨三分球，率隊追成28比31，次節洋將狄帝（Deyonta Davis）也加入得分行列，攻城獅單節狂轟38分，半場結束以66比53要回領先。

雙方易籃後，攻城獅延續上半場火力，且外線多點開花，補上洋將艾夫伯（Michael Efevberha）休兵的得分缺口，最終以19分差贏得勝利。

攻城獅在今天之前，本季外線命中率31.14%、場均10.24顆三分球，兩項數據都是聯盟倒數第2，僅優於桃園璞園領航猿，此役三分球39投19中，成為贏球關鍵，也締造隊史新猷。

攻城獅洋將克拉（Earl Clark）下半場挺身而出，全場攻下30分，外加15籃板，狄帝進帳22分、13籃板，高國豪斬獲20分，包括5顆三分球。勇士洋將強森（Chris Johnson）與泰勒各得24分、23分，未能阻止球隊吞下近7戰的第6敗。（編輯：管中維）1130402

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士隊2日在台北和平籃球館對戰新竹御頂攻城獅，攻城獅洋將克拉（Earl Clark）（持球者）拿下全場最高30分並外帶15籃板，幫助球隊終場以120比101得勝。 中央社記者翁睿坤攝 113年4月2日

台灣職籃P. LEAGUE+新竹御頂攻城獅2日在台北和平籃球館對戰台北富邦勇士，攻城獅下起三分雨，全隊砍下19顆三分球，其中攻城獅高國豪（中4號）砍下全隊最多5顆三分，終場攻城獅以120比101擊敗勇士。 中央社記者翁睿坤攝 113年4月2日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士隊2日在主場台北和平籃球館迎戰新竹御頂攻城獅，攻城獅洋將狄帝（Deyonta Davis）（持球者）進帳22分、13籃板，幫助球隊終場以120比101得勝。 中央社記者翁睿坤攝 113年4月2日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士隊2日在台北和平籃球館與新竹御頂攻城獅打例行賽，攻城獅球員高國豪（持球者）拿下20分、6助攻，三分球8投5中，助隊終場以120比101拿勝。 中央社記者翁睿坤攝 113年4月2日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士隊與新竹御頂攻城獅2日在台北和平籃球館交手，勇士隊洋將泰勒（Tyler Bey）（持球者）拿下全隊最高23分、8籃板，但球隊終場仍以101比120敗陣。中央社記者翁睿坤攝 113年4月2日