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PLG沃許本雙20領軍 領航猿奪6連勝

2024/3/31 17:31（3/31 18:01 更新）
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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+桃園璞園領航猿31日出戰高雄17直播鋼鐵人，領航猿洋將沃許本（Jason Washburn）（右）拿下23分、20籃板「雙20」成績，助隊以83比79迎接6連勝。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年3月31日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+桃園璞園領航猿31日出戰高雄17直播鋼鐵人，領航猿洋將沃許本（Jason Washburn）（右）拿下23分、20籃板「雙20」成績，助隊以83比79迎接6連勝。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年3月31日
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天出戰高雄17直播鋼鐵人，儘管第3節一度落後12分，靠著洋將沃許本繳出23分、20籃板「雙20」成績，最終以83比79迎接6連勝。

領航猿農曆年後10場比賽拿下9勝，近期更拉出5連勝、衝上第2，賽前距離龍頭福爾摩沙夢想家僅1.5場勝差。

領航猿今天在主場桃園市立綜合體育館與鋼鐵人交手，鋼鐵人上半場以42比35領先，而3月中才加入的洋將卡麥龍（Cameron Clark）表現火燙，上半場獨攬13分。

鋼鐵人第3節一度將差距拉開至12分，而領航猿洋將沃許本（Jason Washburn）、葛拉漢（Treveon Graham）聯手追分，將比分拉近至51比56。

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領航猿洋將伯朗（Alec Brown）決勝節連續在外線開火，加上沃許本持續發揮，開啟一波10比0攻勢超前，而卡麥龍在倒數1分39秒犯滿畢業，也讓鋼鐵人後續攻勢受阻，最終領航猿以4分差收下勝利，將連勝場次推進至6場。

領航猿以沃許本表現最搶眼，拿下23分、20籃板，伯朗17分次之，盧峻翔獲得12分。鋼鐵人卡麥龍進帳26分、8籃板白忙一場，未能幫球隊搶下勝利。（編輯：李亨山）1130331

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