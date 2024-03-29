夢想家擊敗鋼鐵人 主場勝率傲視PLG

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（中央社記者陳容琛新北29日電）靠著洋將布依德攻下全場最高32分，台灣職籃P.LEAGUE+福爾摩沙夢想家今天以117比104擊敗高雄鋼鐵人，不僅穩居PLG龍頭，主場勝率也是傲視全聯盟。

夢想家今天在主場迎戰鋼鐵人，在開局取得雙位數領先後，沒想到禁區悍將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）提前陷入犯規麻煩，導致第2節遭到對手強力反撲，單節被攻下40分，僅以3分領先進入中場。不過易籃後，夢想家找回狀態，最後以13分之差取勝，成功捍衛主場。

夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）認為，開場依舊打得很順暢，然而在吉爾貝克提前進入犯規麻煩，讓球隊有點出現亂流，「但我們展現解決問題的能力，也肯定鋼鐵人今天繳出非常好的韌性。」攻下生涯新高32分的布依德則提到，每晚球隊都有不同的人跳出來，「而今天是我。」

值得一提的是，此役擊敗鋼鐵人後，夢想家不僅穩居PLG龍頭寶座，更進帳本季在主場的第10勝，而且主場勝率高達7成69傲視全聯盟，堪稱PLG最會打主場的球隊。

針對吉爾貝克日前被點名有望歸化成為「新台灣人」，曾與台灣籃球史上首名歸化球員戴維斯（Quincy Davis）打球的簡浩認為，吉爾貝克雖然個性比較害羞，但年紀相對較輕，絕對有機會幫助台灣男籃。

布依德也同樣替吉爾貝克「背書」，「我知道吉爾貝克一直有在談（歸化），真的很替他開心，他是1名優秀且具有天賦的球員，假如他能夠順利歸化，相信對台灣幫助很大。」（編輯：謝雅竹）1130329