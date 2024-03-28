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戴維斯被判拘役30天 國王：暫停出賽、配合調查

2024/3/28 14:23
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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣職籃PLG新北國王球星戴維斯與前妻發生衝突，造成前妻受傷，桃園地院宣判，依傷害罪處拘役30天，得易科罰金。國王球團今天表示，將先暫停戴維斯出賽與對外活動，並配合聯盟調查。

台灣籃壇首名歸化球員戴維斯（Quincy Davis）去年5月與前妻發生口角衝突，拉扯間造成前妻雙手挫傷，由於前妻持有保護令，戴維斯被警方以現行犯逮捕，桃園地方檢察署諭知以新台幣10萬元交保，偵結依傷害罪嫌起訴。

對於桃園地院宣判，將戴維斯依傷害罪處拘役30天，得易科罰金，可上訴，台灣職籃P. LEAGUE+國王球團發布聲明表示，尊重地方法院判決，將先暫停戴維斯出賽與對外活動，在維護球員基本權益前提下，配合PLG紀律委員會調查，等待其結果。

PLG先前已對戴維斯祭出禁賽20場處分，戴維斯在解除禁賽令後，直到今年2月才復出，國王目前戰績15勝11敗，暫居第3，與龍頭福爾摩沙夢想家仍有2場勝差。

國王隊球星林書豪因誤用靜脈雷射治療，已被聯盟禁賽5場，在力拚季後賽門票以及例行賽龍頭關鍵期，國王隊少了林書豪、戴維斯情況下，戰力再度遭受考驗。（編輯：張雅淨）1130328

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