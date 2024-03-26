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PLG林書豪無緣年度MVP 毛加恩：目標是總冠軍

2024/3/26 19:43
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣職籃P. LEAGUE+新北國王球星林書豪因誤用靜脈雷射治療被禁賽，無緣年度MVP等獎項，球團總經理毛加恩轉達林書豪想法，還是以團隊為主，目標拿下總冠軍。

林書豪上季加盟高雄鋼鐵人，獲得助攻王獎項，本季改披國王隊戰袍，但近期受足底筋膜傷勢影響，至今僅出賽14場，場均得分22.1分、5.6籃板、5.1助攻。

林書豪日前捲入靜脈雷射治療風波，儘管國王球團坦承是球團疏失、扛下所有責任，但林書豪仍面臨禁賽5場、罰款新台幣15萬元懲處。

不過，林書豪即使解除禁賽令後，後續例行賽都出賽，仍無法符合PLG所訂的個人年度獎項至少出賽27場規範，確定無緣年度最有價值球員（MVP）。

毛加恩今天接受媒體聯訪時表示，林書豪得知後第一時間的反應是沒關係，仍以團隊為重，目標為球隊拿下總冠軍。

毛加恩指出，即使沒有發生這次事件，林書豪最多只能再休3場，「只是他都在積極治療，說不定趕得上這幾場出賽，剛好碰到這次事情，也是比較可惜，但他的態度是以球隊冠軍為主，他打球本來就不是為了追求個人獎項。」

國王目前戰績以15勝10敗暫居第2，與龍頭福爾摩沙夢想家之間僅有1場勝差，而林書豪禁賽令自3月23日開始執行，4月6日國王出戰台北富邦勇士一役期滿，預計最快4月13日客場出戰福爾摩沙夢想家之戰才能上場。（編輯：張雅淨）1130326

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