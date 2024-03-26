林書豪靜脈雷射風波 國王總經理毛加恩扛責
2024/3/26 19:19（3/26 19:41 更新）
（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣職籃P. LEAGUE+新北國王球星林書豪誤用靜脈雷射治療，被聯盟禁賽5場，球團總經理毛加恩今天說，所有疏失都是來自球團，他會扛起責任，並確保下次不會再發生同樣錯誤。
林書豪本季受足底筋膜傷勢所擾，而他上週被爆出接受靜脈雷射（ILIB）治療，可能違反世界運動禁藥管制組織（WADA）規範，儘管國王球團事後發聲明扛下責任，但仍被PLG聯盟處以禁賽5場、罰款新台幣15萬元。
國王總經理毛加恩今天接受媒體聯訪時表示，林書豪是相當積極的球員，也願意嘗試球隊所安排治療，至於診所出發點也是希望能幫助林書豪修復傷口。
對於引發這次風波，毛加恩強調，不想再責怪任何人，而是球隊應該做最後確認、把關，「所有疏失還是回到我們球團，這也是我的責任，我會帶領好團隊，確保下次不會有同樣錯誤。」
毛加恩透露，後續將安排醫療、復健講座，幫助團隊包括球員、教練團，提升醫療相關知識。
談到林書豪目前傷勢狀況，毛加恩表示，林書豪目前仍在持續復健中，希望能盡快恢復健康，相信很快就能回到場上。
對於靜脈雷射事件影響林書豪長久以來建立的正面形象，毛加恩坦言，林書豪心情有受到影響，也會難過、不開心。但他強調，林書豪從以前到現在都未曾使用過禁藥，而是憑藉著職業態度，獲得今日的成就和名聲。（編輯：張雅淨）1130326
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