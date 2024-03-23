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領航猿力退夢想家 27分逆轉締造PLG紀錄

2024/3/23 19:17
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（中央社記者陳容琛台北23日電）克服一度落後達27分劣勢，台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著洋將沃許本攻下37分，以89比85擊敗福爾摩沙夢想家，締造聯盟史上最大逆轉秀紀錄。

近況火燙的領航猿，今天在主場迎戰來訪的夢想家，沒想到上半場卻一路被對手壓制，甚至一度落後達27分。不過，領航猿並未輕言放棄，在下半場立刻做出調整，尤其在防守端限制對手，加上洋將沃許本（Jason Washburn）第4節灌進18分，最後順利上演逆轉秀。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後受訪時透露，上半場只能用「糟糕」來形容，包含防守、強度都不是很好，因此中場告訴球員「不能放棄」，並且提點改變防守策略，才改善下半場的對位，「完成逆轉的比賽就像煮飯一樣，必須一個步驟、一個步驟做好。」

此役沃許本上場40分鐘，攻下全場最高37分，外帶13籃板，成為領航猿逆轉的最大功臣，他表示關鍵在團隊信任，「即便上半場手感不佳，但隊友還是一直幫助我。」不過，沃許本提到，不是每次陷入大比分落後，最後都能有好的結果，「所以我們不能每次比賽都這樣打。」

貢獻本土最高15分的盧峻翔則指出，過往球隊可能在第2、3節出現亂流，只是今天很明顯從第1節開始節奏就亂掉，「但一樣不放棄，下半場就回到我們原本積極打法。」勇奪近8戰的第7勝，盧峻翔霸氣表示，所有人都準備好了，「不只是季後賽，我們還想衝擊冠軍。」（編輯：陳政偉）1130323

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