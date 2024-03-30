PLG牧倫斯與隊友吵架憤而離場 國王解除合作關係

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（中央社記者陳容琛台北30日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王今天迎戰台北富邦勇士，沒想到卻爆發內鬨，洋將牧倫斯與隊友爆發口角並憤而離場，國王總經理毛加恩賽後宣布，雙方解除合作關係。

此役第2節國王洋將牧倫斯（Byron Mullens）向裁判爭取犯規未果，沒想到卻直接坐在地板，沒有積極回防，引發國王球員楊敬敏、李愷諺不滿，雙方隨即爆發口角衝突，最後牧倫斯憤怒地脫下球衣，甚至駕車離開球場。

還原當下的衝突情況，楊敬敏接受媒體聯訪時表示，有些事情就是不被允許的，作為陣中資深球員，看到不對的事，態度皆一視同仁，沒有分年輕球員、洋將，「籃球並非個人運動，只要會影響到團隊，我會稍微提醒、糾正隊友。」

李愷諺則提到，以牧倫斯的天賦、能力，確實能幫助到球隊，不過沒辦法忍受他做出傷害團隊的事，「尤其當下我們是落後的一方，所以跟他說專注一點在球場上，不要用這種方式打球。」他也坦承，自己當時確實很生氣，因此請牧倫斯離開。

國王總經理毛加恩更在賽後透露，將與牧倫斯解除合作關係，「沒有任何一個人比球團、公司的任務還要重要。」他提到，從開季一直忍受牧倫斯，甚至睜一隻眼閉一隻眼，期望他能夠改變，「他就像一顆炸彈，只是在今天爆炸了，想辦法允許、隱藏，這是我們的錯。」

毛加恩重申，不允許這樣的行為影響到團隊，「每個人犯錯可以改進、努力，甚至我們願意給予第2次機會，但不可能繼續讓這件事影響到球隊的任務與氣氛。」他補充，去年與牧倫斯簽下複數年合約，原意是希望展現誠意，「但他並沒有尊重球隊、把球隊放在第一順位。」

未來在缺少牧倫斯的情況下，毛加恩堅信，以目前的團隊戰力，依然足夠衝擊總冠軍，「很多人可能覺得我們慘了，只會給我們更多動力。」（編輯：陳政偉）1130330