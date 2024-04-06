PLG攻城獅擊退鋼鐵人 穩居第4

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人洋將卡麥龍今天對戰新竹御頂攻城獅，轟下本季新高48分，依舊白忙一場，攻城獅靠著團隊飆進18顆三分球，以115比108獲勝，穩居第4。

攻城獅延續前一役狂轟19顆三分球締造隊史紀錄態勢，今天在主場新竹縣體育館出戰鋼鐵人，上半場憑藉著12顆三分球、超過66%外線命中率，取得71比56領先。

鋼鐵人第3節靠著張伯維三分球，開啟一波9比1攻勢，攻城獅洋將艾夫伯（Michael Efevberha）隨後挺身而出、連得6分，幫助球隊及時回神，而鋼鐵人洋將卡麥龍（Cameron Clark）在第3節尾聲命中三分球，追成81比91。

攻城獅決勝節繼續在外線發動攻勢，而鋼鐵人透過轉換快攻，緊咬比分，隨後靠著卡麥龍把握中距離出手機會，將落後分差縮小至個位數，但依舊無功而返，攻城獅最終以7分差迎接勝利。

攻城獅收下2連勝後，排名暫居第4，與第5台北富邦勇士勝差拉開至2.5場。

攻城獅後衛曾柏喻從替補出發，投進3顆三分球、攻下15分，他賽後接受轉播單位訪問時表示，樂意扮演好球隊綠葉的角色，「因為球隊的紅花就是高國豪、艾夫伯，我就盡力扮演好第六人，最重要的是要幫助球隊贏球，其餘的數據我不會在乎。」

攻城獅洋將艾夫伯休兵1場回歸後，攻下全隊最高27分，霍立飛（Michael Holyfield）21分次之。而鋼鐵人的卡麥龍繳出代表作，拿下48分、17籃板，其中得分為聯盟本季例行賽新高、史上次高。（編輯：陳政偉）1130406