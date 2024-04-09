PLG首見 林力仁得0分照拿單週MVP

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣職籃P. LEAGUE+今天公布上週單週MVP得主，由僅出賽1場、得0分的新北國王球員林力仁獲選，成為聯盟史上首位0分單週MVP，格外諷刺。

林力仁近期在個人社群平台回應隊友戴維斯（Quincy Davis）被控傷害前妻、楊敬敏婚外情和林書豪使用靜脈雷射治療事件，並與立場不同的網友在網路上舌戰。

PLG過去一向將單週最有價值球員（MVP）全面開放球迷票選，先前在票選3月底單週MVP期間，就有網友號召將票投給林力仁，PLG後來取消投票給林力仁的選項，最終由桃園璞園領航猿洋將密克斯（Kennedy Meeks）獲選。

不過，「票投林力仁」風波繼續延燒，PLG今天公布上週單週MVP票選結果，林力仁4月6日出戰台北富邦勇士比賽中，出賽9分11秒，繳出4籃板1助攻的成績，以4043票成為網路票選第1，擠下表現火熱、幫助領航猿洋將拿下8連勝的洋將葛拉漢（Treveon Graham）。

葛拉漢4月7日對戰衛冕軍台北富邦勇士比賽，表現全面，繳出24分、6籃板、4助攻成績，僅獲1088票，若以他的表現獲選單週MVP無庸置疑，但這次在球迷票選中，卻輸給近期在網路上與網友舌戰的林力仁。

林力仁今天締造另類紀錄，成為聯盟1分未得、卻還能獲選單週MVP球員，而他今天也透過國王球團官方臉書發布的影片發表獲獎感言，他幽默地說，「單週MVP，謝謝你們各位球迷肯定，這週MVP就是屬於你們的。」（編輯：吳協昌）1130409