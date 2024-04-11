PLG盧峻翔奪3月MVP 4度獲選追平林書豪

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣職籃P. LEAGUE+今天公布3月最有價值球員（MVP），桃園璞園領航猿後衛盧峻翔蟬聯獎項，生涯第4度獲選單月MVP，追平新北國王球星林書豪，並列聯盟史上最多。

領航猿農曆年後戰績起飛，盧峻翔功不可沒，今年2月至3月間連續12場得分雙位數，而領航猿在3月出賽9場為各隊之冠，盧峻翔場場先發的情況下，二分球命中率44.7%，依舊在水準之上。

其中，盧峻翔在3月24日對戰台北富邦勇士一役更是火力全開，單場攻下40分除了是個人生涯新高外，也是繼新北國王的林書豪後，第2位非外籍球員單場得分突破40分的球員，同時成為聯盟史上最年輕非外籍球員單場得分超過40分的球員（26歲8個月）。

PLG今天發布新聞稿表示，盧峻翔3月繳出平均19.11分、2.22抄截，2項數據均排在非外籍球員第1，幫助領航猿戰績大進補，3月奪得8勝1敗，戰績直升第2，並且衝擊例行賽龍頭席位，盧峻翔也因此獲選3月最有價值球員。

有別於先前PLG單週MVP，採全面開放球迷票選，在球迷灌票情況下，出現僅出賽1場、得0分的新北國王球員林力仁卻獲選的狀況，但單月MVP票選機制，除了加入媒體票選外，球迷選票也僅占一部分。

盧峻翔這次在26張選票（包含2張球迷選票）中獲得17張第1名的5分、以總分110分，第4度獲選單月最有價值球員，獲獎次數與林書豪並列聯盟史上最多。（編輯：張雅淨）1130411