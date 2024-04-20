PLG銳米狂飆46分 鋼鐵人單洋將照贏勇士

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今天面對台北富邦勇士，在人手不足情況下，洋將僅剩銳米應戰，靠著他轟下本季單場新高的46分，率隊107比98獲勝、終止5連敗。

勇士本季尋求4連霸之路困難重重，賽前在6隊中暫居第5，與排名第4的新北國王仍有2場勝差，由於僅剩9場例行賽，勇士能否晉級季後賽仍是未知數。

勇士今天作客高雄市鳳山體育館，出戰已確定無緣季後賽、且僅剩單洋將應戰的鋼鐵人依舊陷入苦戰，勇士上半場雖以56比55領先，並由洋將泰勒（Tyler Bey）、強森（Chris Johnson）撐起進攻火力。

不過，勇士輪流派人看防鋼鐵人洋將銳米（Rayvonte Rice）效果不佳，銳米上半場就進帳20分，第3節繼續在外線開火，單節3顆三分球，助鋼鐵人前3節打完以79比72超前。

決勝節銳米手感持續發燙，單節又斬獲15分，幫助鋼鐵人以9分差迎接勝利，擺脫近期5連敗陰霾。

鋼鐵人的銳米單場飆進7顆三分球、轟下46分表現最佳，得分也是加盟鋼鐵人以來新高，外加10籃板，而隊友陳又瑋表現全面，繳出17分、12籃板、5助攻。勇士以泰勒33分、22籃板最佳，強森也進帳24分、13籃板。（編輯：龍柏安）11320420