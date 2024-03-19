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PLG領航猿擊敗鋼鐵人 近7戰收6勝

2024/3/19 21:45（3/19 22:11 更新）
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台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿隊19日例行賽出戰高雄17直播鋼鐵人隊，領航猿洋將沃許本（白衣）全場繳出25分、15籃板，率隊以104比94拿勝。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年3月19日
台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿隊19日例行賽出戰高雄17直播鋼鐵人隊，領航猿洋將沃許本（白衣）全場繳出25分、15籃板，率隊以104比94拿勝。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年3月19日
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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天出戰高雄17直播鋼鐵人，靠著掌握籃板優勢，以及洋將沃許本單場25分、15籃板演出，率隊以104比94勝出，收下近7戰第6勝。

領航猿今天作客高雄市鳳山體育館與鋼鐵人交手，首節取得28比18領先，次節戰況卻呈現戲劇性發展，陷入進攻當機的領航猿，次節前7分鐘1分未得，直到倒數4分37秒靠著盧峻翔站上罰球線、才拿下分數。

鋼鐵人趁機由洋將鐵米（Femi Olujobi）開啟一波17比0攻勢超前，領航猿隨後發揮禁區優勢以及周儀翔飆進三分球，半場結束以43比39要回領先。

領航猿第3節在洋將沃許本（Jason Washburn）單節10分挹注下，以及伯朗（Alec Brown）適時發揮，將比分拉開至74比64。

鋼鐵人張伯維決勝節在外線開火，試圖縮小差距，而領航猿多點開花攻勢，澆熄鋼鐵人反撲氣焰，領航猿最終以10分差贏得勝利，與第2名的新北國王之間僅剩0.5場勝差。

領航猿贏得這場勝利關鍵之一在於籃板，籃板數以59比36占優勢，其中光是進攻籃板就淨勝對手16顆。

談到領航猿次節前半段得分荒，單場貢獻17分、4籃板、4助攻的後衛盧峻翔接受轉播單位訪問時坦言，「每場比賽都一直都存在這個問題，好像變成球隊的壞習慣。教練中場休息時有提醒大家，要打得更侵略一點，把態度打出來、防守不能鬆懈。」

領航猿此役包含洋將沃許本25分、15籃板在內，共有5名球員得分雙位數，伯朗斬獲21分、12籃板。鋼鐵人張伯維單場攻下20分，雖繳出本季個人代表作，可惜仍未能幫助球隊贏球。（編輯：張雅淨）1130319

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