T1卡森斯回歸轟25分 雲豹101比96勝戰神

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（中央社記者黎建忠桃園20日電）力拚T1聯盟龍頭寶座的雲豹，今天靠著強勢回歸的前NBA球星卡森斯攻下全隊最高25分，加上高錦瑋挹注20分，終場雲豹就以101比96擊敗台北戰神，和排名第1的新北特攻已經沒有勝差。

本季表現出色的T1職業籃球聯盟台啤永豐雲豹，今天迎來卡森斯（DeMarcus Cousins）返台歸隊後的首戰，只不過才抵台3天不到的他，場上奔跑還是略顯疲憊，但靠著全場6投3中的三分彈，還是轟下全隊最高的25分。

比賽開打後雲豹就火力全開，靠著高錦瑋、卡森斯裡應外合，首節就取得30比19的領先，半場一度最多領先達17分，半場結束就以60比53領先台北台新戰神。

第3節雲豹依舊保持著出色的命中率，前3節結束再將領先擴大為11分的雙位數領先。

進入最後1節雙方進攻都大當機，戰神雖然在終場前5分35秒靠著曹薰襄2分出手命中，追到96比97的1分差距，沒想到戰神接下來到比賽結束竟1分未得，讓單節僅攻下10分的雲豹有驚無險收下勝利。

卡森斯全場攻下25分、8籃板，但也發生7次失誤，高錦瑋貢獻20分、6助攻、2抄截，至於另一洋將威廉斯（Devin Williams）也繳出20分、24籃板的「雙20」驚人數據。

戰神則以洋將恩多（Ndoye Youssoupha）拿下26分、20籃板表現最出色，但全隊三分球35投9中、命中率僅25.9%，也是落敗主因之一。

暫居例行賽第4的戰神，雖然今天吞敗，但仍有機會靠著稍晚台南台鋼獵鷹落敗而取得季後賽資格。（編輯：陳政偉）1130420