賽前兒子暖心激勵 T1朱億宗砍19分率雲豹止敗

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（中央社記者陳容琛台北23日電）台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹今天以104比97擊敗新北中信特攻，其中替補上陣攻下19分的朱億宗特別透露，賽前受到兒子的暖心激勵。

上週在客場不敵台南台鋼獵鷹，雲豹今天則是作客特攻，靠著洋將克羅馬（Lasan Kromah）攻下全場最高27分，包含終場前24.3秒投進關鍵2分，加上替補出發的朱億宗挹注19分，以7分之差獲勝，不僅終止近期3連敗，同時斬斷對手的4連勝。

雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）表示，很高興取得這場勝利，尤其在主力球員因傷缺陣的情況下，朱億宗卻在此役挺身而出，「我們在比賽中表現出的高度奮鬥精神，最後也成功保持領先優勢到比賽結束。」

朱億宗則提到，其實在今天出門比賽前，兒子耑耑特地說道：「爸爸，我很久沒有看你好好打1場球了，你可以打1場好球給我看嗎？」受到兒子的激勵，朱億宗此役上場27分鐘，投進5顆3分球，出席賽後記者會的耑耑也表示：「每天看到爸爸打球，我真的很開心。」

前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）確定重返雲豹，預計於4月中抵台，並誓言要幫助球隊拿下總冠軍。查爾斯認為，卡森斯是非常聰明的球員，知道自己在場上該做什麼，而且立刻即能融入球隊，不擔心屆時他融入球隊的狀況。

特攻總教練李逸驊則表示，本場是今年最糟糕的球賽，因為球員在場上的精神不集中，除了擅長的防守漏洞百出，而且進攻完全呆滯，為了攻擊對手內線，結果導致空間、流動性皆不夠，「希望球員回去趕快調整。」

另外，在當家後衛林秉聖攻下25分、6籃板、6助攻、6抄截情況下，台北台新戰神今天以100比94逆轉力退高雄全家海神，勇奪近期2連勝。（編輯：陳政偉）1130323