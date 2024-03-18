T1卡森斯確定續約重返雲豹 誓言幫球隊奪冠

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（中央社記者陳容琛台北18日電）台灣職籃T1聯盟桃園台啤永豐雲豹今天正式宣布，與前NBA球星卡森斯完成續約，預計在4月中抵台，他也誓言要幫助球隊拿下總冠軍。

曾4度入選美國職籃NBA明星賽的33歲中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），於今年1月來台，4場比賽場均繳出22分、11.8籃板、5.5助攻、2抄截的全方位成績單，幫助雲豹拿下3勝1敗成績，而卡森斯也不負眾望，獲選為T1聯盟1月最佳外援。

不過，隨著卡森斯在1月31日離台後，雲豹始終未向聯盟註銷資格，似乎有意為卡森斯保留位置，日前雲豹執行長張建偉接受中央社記者採訪時也證實，與卡森斯的談約狀況蠻樂觀的。

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如今，好消息確定，卡森斯預計在4月中抵台，他透過新聞稿表示，很興奮重返台灣賽場，並與雲豹隊友繼續一起在球場上奮鬥，「球迷們的熱情支持對我而言，具有難以言喻的價值，我將會全力備戰，不但要幫球隊打入季後賽，更要盡全力為球隊奪下總冠軍。」

先前卡森斯在台灣展現親民風格，受到廣大球迷喜愛，他也提到迫不及待想在大家面前展現最佳狀態，讓每場比賽都洋溢著能量、愛與支持，共同創造一段難忘的在台時光。（編輯：陳仁華）1130318