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凌晨體驗台灣地震 卡森斯難忘：快被嚇死

2024/1/29 17:18（1/29 19:39 更新）
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效力台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊的前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）（圖）29日下午現身台北市南港區，為台灣運動服飾品牌擔任模特兒，除進行拍攝工作也接受訪問。中央社記者張新偉攝 113年1月29日
效力台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊的前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）（圖）29日下午現身台北市南港區，為台灣運動服飾品牌擔任模特兒，除進行拍攝工作也接受訪問。中央社記者張新偉攝 113年1月29日
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（中央社記者陳容琛台北29日電）離台進入倒數計時，前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今天行程滿檔，在早上與球迷的見面餐會中，他表示，被凌晨的地震嚇死，「印象非常深刻而且難忘。」

卡森斯日前正式加盟台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹，雙方達成1個月的共識，如今合約即將到期，對於未來的規劃，他表示，留給自己的團隊與雲豹球團討論，「我覺得順其自然，這是目前我能給出最好的答案。」卡森斯預計31日先離台，而雲豹球團則積極洽談續約事宜。

不過，卡森斯今天依舊行程滿檔，早上先出席雲豹球團舉辦的球迷見面餐會，下午則擔任台灣運動服飾品牌的模特兒拍攝。在球迷見面餐會上，卡森斯表示，很享受在台灣的時光，尤其總是感受到球迷的熱情迎接，讓他留下深刻印象，「我對此心懷感激。」

有趣的是，體驗到今天凌晨發生的有感地震，讓卡森斯坦言，這是他在台灣最難忘的一部分，「第1次在台灣經歷地震，真的快把我嚇死，這次經歷對我來說非常深刻且難忘。」

明天雲豹將前往新竹參加「大獅風雲賽」，迎戰台灣職籃P.LEAGUE+新竹御頂攻城獅，同時是兩個職籃聯盟難得的季中交流賽。可能是最後1次在台灣出賽，卡森斯表示，目標絕對是幫助球隊贏球，並在攻防兩端拚盡全力，「運動場上不是每天都很順利，總有表現好、表現不好的時候，所以保持韌性很重要。」（編輯：張雅淨）1130129

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