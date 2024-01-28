T1卡森斯轟30分率雲豹奪勝 威廉斯33籃板破紀錄

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（中央社記者陳容琛台北28日電）台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹今天以114比88擊敗台南台鋼獵鷹，其中卡森斯狂飆全場最高30分，摘下33籃板的威廉斯則打破聯盟紀錄。

昨天迎戰高雄全家海神，前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）在開賽僅30秒，即與對手胡瓏貿發生碰撞衝突，所幸衝突並未擴大，兩人也在賽後「一抱泯恩仇」，只是雲豹以101比108中斷6連勝。卡森斯坦言，手感確實受到台灣寒流低溫影響，「但這不是藉口，我得想辦法調整。」

面對暫居T1聯盟墊底的獵鷹，卡森斯在首節就有火燙表現，單節攻下10分，搭配「狀元郎」林信寬同樣單節繳出10分，幫助雲豹取得雙位數領先。即便在第2節結束前發生比賽計時器跳掉的小插曲，雲豹仍帶著14分領先進入中場休息。

易籃後，卡森斯在第3節展現能裡能外的身手，單節投進2顆三分情況下取得13分，還傳出3次助攻，加上後衛高錦瑋挹注10分，雲豹單節豪取37分，奠定勝基，最後以114比88帶走比賽勝利，賞給獵鷹7連敗。

此役卡森斯上場28分鐘，攻下全場最高30分，外帶5籃板、5助攻的全能數據，他在接受賽後採訪時表示，「昨天我們內容不是很理想，今天大家都準備好，在過年前拿下漂亮勝利。」

值得一提的是，本場豪摘33籃板的雲豹洋將威廉斯（Devin Williams），打破「魔獸」霍華德（Dwight Howard）於去年締造31籃板的聯盟紀錄。威廉斯表示，很享受抓籃板球，「每天保持專注，開心打破聯盟紀錄。」（編輯：張雅淨）1130128

台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊洋將卡森斯（DeMarcus Cousins）（圖）28日上場28分鐘，繳出全場最高30分、5籃板、5助攻，終場助隊以114比88力退台南台鋼獵鷹。中央社記者張新偉攝 113年1月28日

台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹28日在桃園巨蛋以114比88擊敗台南台鋼獵鷹，雲豹隊洋將威廉斯（Devin Williams）（持球者）抓下33籃板，打破聯盟紀錄。中央社記者張新偉攝 113年1月28日

台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊28日在桃園巨蛋與台南台鋼獵鷹交手，雲豹隊林信寬（持球者）首節攻下10分，全場拿下16分，終場助隊以114比88拿勝。中央社記者張新偉攝 113年1月28日