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是否續約順其自然 卡森斯：台灣很溫暖

2024/1/28 20:50（1/28 21:25 更新）
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台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊洋將卡森斯（DeMarcus Cousins）（圖）28日上場28分鐘，繳出全場最高30分、5籃板、5助攻，終場助隊以114比88力退台南台鋼獵鷹。中央社記者張新偉攝 113年1月28日
台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊洋將卡森斯（DeMarcus Cousins）（圖）28日上場28分鐘，繳出全場最高30分、5籃板、5助攻，終場助隊以114比88力退台南台鋼獵鷹。中央社記者張新偉攝 113年1月28日
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（中央社記者陳容琛台北28日電）與台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹的合約即將到期，前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）表示，是否續留順其自然，並提到感受到台灣的溫暖。

卡森斯日前正式加盟雲豹，雙方達成1個月的共識，如今合約即將到期，對於未來的規劃，他表示，留給自己的團隊與雲豹球團討論，「我覺得順其自然，這是目前我能給出最好的答案。」卡森斯預計於1月底先離台，而雲豹球團則積極洽談續約事宜。

卡森斯說：「非常享受這幾天打球感覺，除了感受到球隊的支持、關愛，我也覺得在台灣很溫暖，對我非常友善。很多高階運動員來這邊打球，我聽到的都是很正面的話。」

親身來台征戰，卡森斯認為，台灣籃球的特色是回到最基礎的籃球，「我非常看重這件事，因為這是小時候教練指導我的方式，一切回歸基礎。」至於如何讓台灣籃球變得更好，他透露或許增加球隊、擴編聯盟是好的方式。

可能是在T1聯盟的最後一役，卡森斯今天繳出30分、5籃板、5助攻，率隊以114比88擊敗台南台鋼獵鷹。他表示，經過昨天失利後，很開心大家今天有反擊，一掃昨天輸球陰霾，「所有人都享受比賽，所以贏球感覺很棒，接下來一步一步來，朝著奪冠目標前進。」（編輯：張雅淨）1130128

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