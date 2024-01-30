卡森斯離台前最終戰得10分 雲豹不敵攻城獅
2024/1/30 21:24（1/30 22:31 更新）
（中央社記者黃巧雯新竹30日電）新竹御頂攻城獅今天舉辦大獅風雲賽，與台啤永豐雲豹展開跨聯盟交流賽，雲豹洋將卡森斯離台前最終戰，打完前2節就退場休息，攻下10分、5籃板，最終雲豹以81比84落敗。
前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）來台加入台灣職籃T1台啤永豐雲豹，在打完4場雲豹主場賽事後，今天率領雲豹作客新竹縣體育館參加大獅風雲賽，對戰台灣職籃P.LEAGUE+攻城獅，共吸引5466名球迷進場。
卡森斯的人氣從桃園延續至新竹，而明天即將離台的他也展現親和力，無論是賽前或中場休息時，都大方幫球迷簽名，場邊猶如小型簽名會。
攻城獅主控高國豪今天休兵，而雲豹主控蔣淯安、射手李啟瑋則因傷缺陣，也削弱雲豹攻擊火力。
攻城獅今天開賽後接連強攻禁區，包括洋將艾夫伯（Michael Efevberha）與狄帝（Deyonta Davis）聯手上演空中接力灌籃，首節取得24比20領先。
卡森斯次節率領雲豹追分，加上鄭瑋、高錦瑋外線火力挹注，幫助雲豹半場打完以44比42超前，卡森斯前2節進帳10分，也是全場第一位得分來到雙位數球員。
攻城獅的艾夫伯第3節挺身而出，獨攬11分，將分數拉開至73比59。雲豹末節吹起反攻號角，在倒數13秒靠著洋將強森（Daniel Johnson）上籃，追成3分差，隨後攻城獅張傑瑋傳球發生失誤，可惜高錦瑋錯失最後一擊機會，最終雲豹以3分差落敗。
卡森斯今天出賽不到20分鐘，下半場就未再上場，離台前最終戰8投3中，拿下10分、5籃板、2助攻。攻城獅以狄帝21分、16籃板表現最佳，艾夫伯以20分次之。（編輯：張雅淨）1130130
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