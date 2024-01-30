卡森斯離台前最終戰得10分 雲豹不敵攻城獅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新竹30日電）新竹御頂攻城獅今天舉辦大獅風雲賽，與台啤永豐雲豹展開跨聯盟交流賽，雲豹洋將卡森斯離台前最終戰，打完前2節就退場休息，攻下10分、5籃板，最終雲豹以81比84落敗。

前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）來台加入台灣職籃T1台啤永豐雲豹，在打完4場雲豹主場賽事後，今天率領雲豹作客新竹縣體育館參加大獅風雲賽，對戰台灣職籃P.LEAGUE+攻城獅，共吸引5466名球迷進場。

卡森斯的人氣從桃園延續至新竹，而明天即將離台的他也展現親和力，無論是賽前或中場休息時，都大方幫球迷簽名，場邊猶如小型簽名會。

攻城獅主控高國豪今天休兵，而雲豹主控蔣淯安、射手李啟瑋則因傷缺陣，也削弱雲豹攻擊火力。

攻城獅今天開賽後接連強攻禁區，包括洋將艾夫伯（Michael Efevberha）與狄帝（Deyonta Davis）聯手上演空中接力灌籃，首節取得24比20領先。

卡森斯次節率領雲豹追分，加上鄭瑋、高錦瑋外線火力挹注，幫助雲豹半場打完以44比42超前，卡森斯前2節進帳10分，也是全場第一位得分來到雙位數球員。

攻城獅的艾夫伯第3節挺身而出，獨攬11分，將分數拉開至73比59。雲豹末節吹起反攻號角，在倒數13秒靠著洋將強森（Daniel Johnson）上籃，追成3分差，隨後攻城獅張傑瑋傳球發生失誤，可惜高錦瑋錯失最後一擊機會，最終雲豹以3分差落敗。

卡森斯今天出賽不到20分鐘，下半場就未再上場，離台前最終戰8投3中，拿下10分、5籃板、2助攻。攻城獅以狄帝21分、16籃板表現最佳，艾夫伯以20分次之。（編輯：張雅淨）1130130

台灣職籃P.LEAGUE+聯盟新竹御頂攻城獅與T1聯盟台啤永豐雲豹隊30日在新竹縣體育館進行「大獅風雲賽」交流賽，這也是前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）（白衣者）短期效力雲豹隊的最後一場比賽，場上一舉一動皆受矚目。中央社記者謝佳璋攝 113年1月30日

台灣職籃P.LEAGUE+聯盟新竹御頂攻城獅與T1聯盟台啤永豐雲豹30日晚間進行「大獅風雲賽」，短期效力雲豹隊的前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）（白衣者）在這場跨聯盟交流賽中，表現備受關注。中央社記者謝佳璋攝 113年1月30日

台灣職籃P.LEAGUE+聯盟新竹御頂攻城獅與T1聯盟台啤永豐雲豹隊30日在新竹縣體育館進行跨聯盟的「大獅風雲賽」，雙方球員在禁區激烈攻防。中央社記者謝佳璋攝 113年1月30日

台灣職籃P.LEAGUE+聯盟新竹御頂攻城獅與T1聯盟台啤永豐雲豹隊30日在新竹縣體育館進行「大獅風雲賽」交流賽，雙方球員在籃下爭奪籃板球。中央社記者謝佳璋攝 113年1月30日