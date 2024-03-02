PLG艾夫伯關鍵跳投 攻城獅險勝鋼鐵人

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣職籃P. LEAGUE+新竹御頂攻城獅今天靠著洋將艾夫伯全場轟下31分，包括決勝節倒數5.76秒關鍵跳投，以99比98氣走高雄17直播鋼鐵人，拿下2連勝。

台灣職籃P. LEAGUE+進入下半季後，戰況持續白熱化，今天賽前暫居龍頭的福爾摩沙夢想家，僅領先排名第2的新北國王1場勝差，與排名第5的攻城獅之間勝差更僅3.5場。

攻城獅今天作客高雄市鳳山體育館出戰鋼鐵人，鋼鐵人上半場在洋將銳米（Rayvonte Rice）、鐵米（Femi Olujobi）帶領下，取得56比45領先，而攻城獅攻勢則集中洋將艾夫伯（Michael Efevberha）身上，前2節獨攬14分。

攻城獅第3節先將分數追成70比77，決勝節靠著艾夫伯挺身而出，以及張傑瑋火力挹注，以97比93超前，而鋼鐵人緊咬比分，銳米先是上籃得分，鐵米在倒數23.7秒投進個人單節第2顆三分球、要回領先。

攻城獅靠著洋將艾夫伯比賽結束前5.76秒中距離跳投，鎖定勝利，最終以1分差險勝，艾夫伯全場攻下31分、7籃板，成為球隊2連勝、勝率重返5成的重要功臣。

另外，新北國王球星林書豪因左足底筋膜傷勢，休息逾1個月後，2月28日對戰新竹御頂攻城獅一役復出，但只打12分鐘就退場，今天在客場桃園市立綜合體育館與桃園璞園領航猿之戰，再度高掛免戰牌。

國王此役三分線未能發揮，全場33投僅6中，最終以87比94輸球，領航猿收下3連勝，排名升至第3。（編輯：陳政偉）1130302