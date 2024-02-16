密特羅維奇接PLG攻城獅總教練 盼導入歐洲風格

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（中央社記者陳容琛台北16日電）臨危受命接任台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）新竹御頂攻城獅隊總教練，「密總」密特羅維奇今天率隊以97比79擊敗新北國王隊，他也期許將歐洲籃球風格融入球隊。

面對「林家兄弟」林書豪、林書緯因傷缺陣的國王，攻城獅上半場靠洋將艾夫伯（Michael Efevberha）狂轟24分，取得19分領先，即使下半場遇亂流，所幸即時控制戰局，在第4節順利關門，成功突破國王主場，中止近期3連敗。

攻城獅14日宣布換帥，與前總教練林冠綸協議結束合約，由塞爾維亞籍助理教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）接任。

密特羅維奇表示，當球隊高層告知時，他以隨時準備好心態接下任務。他已擔任教練20年，之前也有總教練經驗，希望率隊晉級季後賽。他剛到台灣不太適應快節奏籃球風格，但隨時間慢慢適應，未來期盼帶入更多歐洲籃球風格，「看看能有什麼化學變化。」

艾夫伯說，賽前設定幫「密總」拿到台灣執教首勝目標，恭喜密特羅維奇拿到勝利，也很開心板凳球員、教練團成員參與其中。

傳出9次助攻，另有5抄截、5分的攻城獅球員高國豪表示，場上專注每分、每秒，其實他不知道有9次助攻，非常開心勇奪春節後首勝。（編輯：李明宗）1130216