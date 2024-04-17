T1前NBA球星卡森斯回來了 20日雲豹對戰神返台首秀

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（中央社記者黎建忠台北17日電）前美國職籃（NBA）球星卡森斯今天抵台，台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹球團宣布，最後3場例行賽卡森斯都會登場，首戰是20日雲豹主場迎戰台北戰神，並接著打完所有季後賽賽程。

已取得季後賽資格的雲豹，最近手風正順已拿4連勝，目前以16勝9敗的戰績高居例行賽排名第2，而距離聯盟龍頭的新北中信特攻也僅有0.5場勝差，如今「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）強勢歸隊，對球隊戰力又是一大提升。

雲豹球團宣布，今天凌晨抵台的卡森斯，確定4月20、21日2連戰台北戰神，以及4月28日出戰高雄全家海神都會登場，並且接著打完所有季後賽賽程。

卡森斯這趟也帶著全家人一起來台，他透過球團聲明表示，很期待和家人在台灣一起共度美好的時間，「孩子們活力滿滿，很想要到處跑、到處玩，希望這次和家人可以在台灣留下美好的回憶。」

卡森斯強調，這次回台的最終目標就是要幫助球隊拿下總冠軍，「過去幾個月我都有保持每週的訓練維持身體強度，我很期待再度上場和隊友合作的時光。」

卡森斯除了表達對球團及球迷的感謝外，也為受到花蓮地震影響的家庭表達關切之意，「地震當天我就打電話給球團，看到災情真的很讓人心痛，希望所有家庭都能恢復到正常生活。」（編輯：張雅淨）1130417