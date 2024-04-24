小林製藥通報審54人因果待釐清 已轉消保處協助

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）日本小林製藥紅麴案持續，據非預期反應通報案件最新統計，累計58人通報，食藥署19日已舉行相關個案分析會議，審查54人資料，但仍然無法確認因果性，由消保處進行相關協助。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，截至3月29日上午，死亡案例累積5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。

根據衛生福利部食品藥物管理署最新統計，在「民眾食用日本小林製藥紅麴相關產品非預期反應通報案件」名單，截至4月24日累計58人通報，其中多人是自行從日本購入小林製藥紅麴產品。

食藥署19日已舉行第2次「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，食藥署食品組副組長鄭維智今天在記者會說明，當天針對54件通報案共同討論，與專家根據現有日本揭露資訊，及通報個案自述內容分析，尚無法進行相關性認定。

鄭維智進一步說明，食藥署已函轉這54件通報案，由行政院消費者保護處協助後續消費者求償事宜，將持續收集非預期反應通報案件。食藥署提醒，民眾購買到小林製藥紅麴產品，可先行向廠商要求退貨退款，未獲妥適處理，可至行政院消保處、消基會或台消會提出申訴。（編輯：陳政偉）1130424