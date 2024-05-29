日本小林製藥紅麴案釀5死 官方確認軟毛青黴酸傷腎

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（中央社東京29日綜合外電報導）關於日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品出現腎臟疾病問題，日本政府厚生勞動省宣布，動物實驗顯示，從原料檢驗出的「軟毛青黴酸」，會引發腎臟中的腎小管壞死。

日本小林製藥含紅麴成分保健食品使用者部分出現腎臟疾病問題，死亡案例累計5人。綜合「朝日新聞」、「讀賣新聞」報導，根據參與調查相關案例的日本腎臟學會，許多患者出現「范康尼氏症候群」（Fanconi syndrome），症狀包含腎臟中的腎小管功能衰弱，導致無法吸收維持身體機能的必要物質，出現倦怠感、脫水等健康問題。

根據厚生勞動省（簡稱厚勞省）說明，軟毛青黴酸（Puberulic Acid，暫譯）是由青黴菌生成的天然化合物。而厚勞省推測，小林製藥產製紅麴原料前，也就是在培養紅麴菌階段，工廠內混入了青黴菌。

厚勞省昨天說明，實驗用老鼠攝取軟毛青黴酸後，老鼠腎臟的腎小管壞死，但是分析人員之後仍須繼續查明反覆讓老鼠攝取低濃度的相關物質所產生的影響，因此厚勞省也表示，「儘管目前尚無法斷定（軟毛青黴酸就是肇因），但是軟毛青黴酸可能就是導致健康出問題的原因」。

小林製藥先前已公布，導致消費者健康受影響的產品中含有軟毛青黴酸，但當時還不清楚軟毛青黴酸是否影響腎臟。

為了釐清原因，厚勞省取得小林製藥的紅麴原料樣品，以及小林製藥大阪工廠與和歌山工廠內部的設備與牆壁等附著物，並在過去一段時間與「國立醫藥品食品衛生研究所」合作分析。

而調查團隊也在小林製藥的大阪工廠及和歌山工廠等地的培養室、培養容器等，檢驗出青黴菌。據了解，調查人員培養取得的青黴菌後，生成軟毛青黴酸。

許多反映健康出問題的日本民眾所攝取的產品，原料製造日期介於2023年6月至8月。而這些原料中被驗出含有軟毛青黴酸外，還有另外2種可能在培養階段就與青黴菌混在一起的化合物。

不過，目前調查人員還不知道這2種化合物是否會影響健康，之後將透過動物實驗確認。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130529