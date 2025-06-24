花蓮發避難包內燈具充電疑似冒煙 綠批變災難包

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮縣政府編列預算，採購13萬個避難包及緊急救護包給1家戶1組，目前陸續發送；有民眾充電小燈具時疑似冒煙，綠營批防災包變災難包，縣府指出，出現瑕疵等情況可換貨。

花蓮縣議會民進黨團今天召開記者會，質疑縣長徐榛蔚濫用行政資源，把要發給縣民的防災避難包，作為反罷國民黨立委傅崐萁的政治工具，且花蓮縣採購的防災包竟是中國製，更離譜的是才剛送交到民眾手上，就發生小型照明燈充電時燃火的事故，瞬間讓防災包變成災難包。

黨團幹事長胡仁順表示，縣府採購13萬組，發送對象很廣，昨天傳出是冒煙，當事人有發現趕緊處理，但如果是獨居老人或是沒有立即發現，難道要等真的出事才處理嗎？消防局是否有進口產品檢驗報告讓大眾檢視，甚至連使用說明書都沒有，現在已經有過熱冒煙的案例，是否應提醒民眾使用時必須留意事項，甚至全面回收，還是任由民眾處在危險之中。

胡仁順指出，此標案明確載明廠商要依照地點、數量送至各鄉鎮市公所，但事實是直接送到消防隊、由第一線的消防員清點、分裝、送貨，都有影片可以證實。消防隊因收存這些避難包，導致影響消防車輛、甚至擋到消防員著裝的空間，完全無視延誤救災速度的問題。

此外，避難包用了13萬個塑膠手提袋，再去包裝已經有塑膠袋包裝的防災救護包，與縣府號稱「永續是花蓮的日常」，豈不是自相矛盾，過度包裝。

花蓮縣消防局災害管理科長彭明德回應表示，避難包從今年2月開始一直到6月陸續到貨，有些鄉鎮公所沒有空間，於是協調消防分隊借用場地放置避難包；基於公務人員情誼，協助公所搬運到車上，而且事實上消防局也沒那麼多人力去協助分裝，有人員去幫忙，並不是強求的，而是自己認為也是一件好事。

近日有民眾透過網路反映避難包內LED手電筒瑕疵狀況，花蓮縣消防局第一時間與網友取得聯繫、取回瑕疵品，並說明該個案充電時有過熱冒煙狀況，尚無發生火災，提醒網友注意勿轉傳錯誤訊息，並同步蒐集各項瑕疵缺漏件資訊向承辦廠商反映。

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縣府也發新聞稿說明，若民眾收到防災避難包與救護包內容物出現瑕疵或缺件情況，就近向所在村里辦公處辦理換貨，由村里協助登記後辦理更換；也可撥打1999花蓮縣民服務專線洽詢，由縣府團隊協助處理。

縣府特別提醒鄉親，因LED電燈含有鋰電池，在使用及充電時，務必遵循鋰電池使用安全注意事項，例如避免過度充電、遠離高溫環境、勿自行拆解等，以確保使用安全。（編輯：李淑華）1140624