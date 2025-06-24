柏林資訊戰防制會議 台灣公民驅動、去中心化獲肯定

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（中央社記者林尚縈柏林24日專電）國際假訊息防制組織（DISARM）專家畢爾23日在柏林一場圓桌會議表示，台灣在因應假訊息與資訊戰方面成效明顯，經驗值得民主國家參考。他呼籲各國建立共通語言與標準工具，以強化跨國協作能力，因應日益複雜的資訊戰攻擊。

圓桌論壇由德國弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation）與台灣民主、科技與社會研究中心（DSET）共同舉辦，主題「捍衛民主：打擊假訊息的協作對策」，聚焦2024年全球選舉年中，民主社會所面臨的資訊干擾挑戰，以及台灣實務經驗。

DSET民主治理組組長黃凱紳會中發表研究，採用DISARM分析架構，盤點台灣政府、科技平台與公民團體在資訊防衛上的行動與挑戰。與會者包括德國外交政策協會（DGAP）、美國馬歇爾基金會（GMF）、墨卡托中國研究中心（MERICS）等柏林主要智庫學者。

「假訊息分析與風險管理架構」（Disinformation Analysis and Risk Management, DISARM），為一套國際通用的資訊操弄行動應對模型與開源工具，由DISARM開源社群與國際專家團隊共同維護與推廣。

該架構可將一場資訊攻擊拆解成多個階段，協助各單位追蹤假訊息來源、辨識攻擊手法並部署反制策略，並建立標準化的共通語彙，以提升跨部門協作與國際共同應對資訊戰攻擊的整體應變效率。

畢爾指出，目前全球已有逾百個政府與組織採用DISARM架構，但許多民主國家在應對假訊息時，部門分工不清、協調管道不足，導致整體防禦效能受限。

黃凱紳也指出，資訊戰威脅常透過社群平台滲透日常生活，以TikTok為例，台灣青少年使用頻率高，但演算法與內容審查標準不透明，部分涉及主權與民主議題的內容容易被刪除或限流，突顯建立公民參與、多元監督機制的重要性。

黃凱紳說明，台灣目前對資訊攻擊的防線可分為三層：第一層是從校園延伸至高齡社群的媒體識讀教育；第二層是Cofacts與台灣事實查核中心等即時查核工具；第三層則是透過台灣資訊環境研究中心（IORG）與杜浦數位安全（TeamT5）等專業團隊進行分析，並與政府及媒體合作，預警潛在威脅。

畢爾指出，台灣的資訊防衛展現「快速反應、去中心化、公民驅動」等特點，符合DISARM架構所倡導的多元參與模式。

他強調，資訊防衛不只是政府的責任，更需仰賴整個社會的共同參與。他並以烏克蘭為例指出，在面對資訊戰攻擊時，若政府過度集中資源與決策權，可能會使民間參與者無法發揮作用，影響整體資訊防衛的彈性與協作效率。

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他也介紹DISARM目前正在開發的新工具「D-RAIL」，目的是拆解一場資訊戰攻擊行動的整體流程，並在各階段部署對應的反制策略，例如拖慢傳播速度、提高操作成本等。這項工具已在加拿大完成首輪測試，希望未來能與台灣展開相關合作。

與會多數學者認為，台灣在對抗假訊息上展現出高度的創新與彈性，不僅對自身社會有所助益，也為其他民主國家提供了值得借鏡的經驗。強調資訊防衛不能僅由政府單方面推動，而是需要整個社會共同參與。（編輯：陳承功）1140624