日本正露丸主成分含量偏離規格 2品牌回收2000萬顆

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）日本正露丸是不少民眾家中常備藥，食藥署今天公布最新藥品回收警訊，「德佑」與「極東」正露丸，因主成分含量偏離規格，將於10月12日前回收兩品牌共8批號、約2000萬顆。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新藥品回收警訊，中榮貿易股份有限公司輸入的「"極東"正露丸 SEIROGAN "KYOKUTO"」，許可證字號為衛署藥輸字第015450號，批號包括KAA5等1批，以及德佑藥品有限公司進口的「德佑正露丸 DOKUYU SEIROGAN」，衛部藥輸字第026111號，批號包括ICA7、GBF9、GCA9、FBC1、IBA7、LBA9、ECC2等7批，總共8批主成分含量偏離規格，即起回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體聯訪表示，正露丸主要用於腸炎、下痢等症狀，是許多人拉肚子時常用的常備藥物，在日本是同一個製造廠，但分別由不同公司輸入台灣，因此包裝不同。

洪國登解釋，這次是台灣收到日本原廠的通知，發現兩個品牌的正露丸主成分偏低而啟動回收，但因是國外發布的通知，並未提供完整檢驗報告，無法得知確切數值。

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至於回收數量約12萬瓶、2000萬顆，洪國登表示，「極東」正露丸為一瓶150顆裝、回收約2萬瓶；「德佑」正露丸一瓶130顆裝、回收約8萬1000瓶，一瓶300顆裝則有約2萬2000瓶需回收。

食藥署表示，業者必須在10月12日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；民眾若手上有此藥品，如有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品，或至藥局、藥廠辦理回收作業。（編輯：管中維）1110916