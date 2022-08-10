哈根達斯使用香草精驗出致癌物 即日起接受退款

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（中央社記者余曉涵台北10日電）哈根達斯冰淇淋使用的香草精受污染被驗出含潛在致癌物，哈根達斯表示，即日起接受消費者退款，在哈根達斯門市購買者，可攜帶發票到門市退換貨，其他通路則需持購買證明撥打客服退款。

哈根達斯冰淇淋使用的香草精受污染，日前被驗出含潛在致癌物，食藥署今天表示，經比對國際警訊，發現台灣共重疊5個品項、特定批號約45萬杯、6萬公斤，已要求業者停止販售並回收。

哈根達斯晚間發出聲明表示，為盡到食品安全把關責任及保障各通路夥伴與消費者權益，依自主性管理原則擴大調查，發現其中一家天然香草香料供應商有潛在風險，經自主管理評估進行相關衛生項目檢驗後發現，僅部分產品限定批次使用到有潛在風險原料，因此為保障消費者與各門市通路權益，第一時間啟動預防性暫停出貨相關產品，同時自主送驗，檢驗結果符合台灣法規標準合法進口。

哈根達斯指出，針對台灣外電新聞報導相關批號輸入台灣的限定批次產品，即日起，台灣哈根達斯進行合法合規產品限定批次下架作業，同時對下列產品有疑慮的消費者提供退款服務。

相關產品包含有效日期為2023年5月17日至2023年6月15 日的淇淋巧酥冰淇淋迷你杯100毫升、品脫473毫升、雪糕80毫升、桶冰；比利時巧克力冰淇淋迷你杯100毫升、品脫473毫升；巧克力X草莓巧脆冰淇淋品脫420毫升；香草X覆盆子巧脆系列冰淇淋迷你杯95毫升；黑糖奶茶X香草巧脆冰淇淋品脫420毫升。

哈根達斯指出，在哈根達斯門市購買者，請攜帶購買證明（含紙本發票/電子發票/雲端載具），就近至哈根達斯門市即可辦理換貨；在其他通路購買包含電商平台，請攜帶購買證明，撥打客服專線0800-056-118由專人提供協助處理。

哈根達斯說，即日起提供退款至9月30日止。（編輯：張芷瑄）1110810