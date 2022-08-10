哈根達斯使用香草精驗出致癌物 5品項45萬杯即起停售回收
2022/8/10 16:32（8/10 16:46 更新）
哈根達斯使用的香草精受污染，日前被驗出含潛在致癌物，食藥署發現台灣共重疊5個品項，包括淇淋巧酥（圖）、比利時巧克力等口味。（圖取自哈根達斯網頁haagen-dazs.com.tw）
（中央社記者沈佩瑤台北10日電）哈根達斯使用的香草精受污染日前被驗出含潛在致癌物，食藥署今天表示，經比對國際警訊，發現台灣共重疊5個品項、特定批號約45萬杯、6萬公斤，已要求業者停止販售並回收。
法新社報導，美國食品大廠通用磨坊公司（General Mills）上個月在內部檢驗中，發現旗下冰淇淋品牌哈根達斯的香草精含有潛在致癌物質環氧乙烷（ethylene oxide），當時比利時官方即下令回收香草相關品項的產品。
食藥署食品組技正林冠宇今天接受媒體聯訪表示，目前包括法國、香港、新加坡、愛爾蘭跟比利時都有發布回收警訊，經比對發現台灣與香港、新加坡重疊5個品項、特定批號，進口數量約45萬杯，換算重量約6萬公斤。
5個品項包括淇淋巧酥、比利時巧克力、巧克力x草莓巧脆、黑糖奶茶x香草巧脆、香草x覆盆子巧脆等口味冰淇淋。
林冠宇說，原本屬個案，可透過檢驗確認，但如今法國原廠認為可能是特定香草原料受到污染，變成系統性問題而啟動自主回收，同步要求台灣業者比照辦理。
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食藥署已經要求業者即起停止販售，至於售出的部分，同時發布警訊通知消費者，若有疑慮可洽詢業者退換貨；若之後再接獲原廠要求回收部分，也會依照「食安法」通報。
至於邊境檢驗部分，林冠宇說，只要出現違規，就會提高抽驗率。哈根達斯「香草冰淇淋」6月在邊境驗出未經台灣核准使用的微量農藥，2批共約5471公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。（編輯：張芷瑄）1110810
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