更多編輯台推薦新聞：
中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看
政治

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

哈根達斯香草精驗出致癌物 比利時下架多款口味

2022/8/5 13:20（8/5 13:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）哈根達斯使用的香草精日前被驗出含潛在致癌物，比利時食安單位今天下令將數款哈根達斯冰淇淋下架。

法新社報導，美國食品大廠通用磨坊公司（General Mills）上個月在內部檢驗中，發現旗下冰淇淋品牌哈根達斯的香草精含有潛在致癌物質環氧乙烷（ethylene oxide），當時比利時官方即下令回收香草相關品項的產品。

比利時聯邦食品鏈安全局（AFSCA）今天把回收品項再擴大到其他10種同樣使用香草精的口味，包括比利時巧克力、夏威夷果仁、香草胡桃和淇淋巧酥等。

5月17日至8月3日出貨、有效期限到2023年初的產品皆受到影響。

比利時聯邦食品鏈安全局說：「已購買這些產品的消費者，請勿食用這些冰淇淋，並請聯繫通用磨坊公司要求退款。」

對於比利時擴大禁售品項，通用磨坊公司並沒有立即做出回應。不過公司的官方網站顯示，哈根達斯已於上個月在「特定市場」自主下架自家香草冰淇淋。

公司聲明說：「經過通用磨坊內部徹查…結果顯示我們一家原料供應商供貨的香草精，含有微量環氧乙烷。但就監管標準而言，檢測到的環氧乙烷含量僅略微超出官方標準。」（實習編譯：許珈瑜/核稿：陳亦偉）1110805

哈根達斯
哈根達斯香草冰淇淋驗出未核准農藥 5471公斤邊境攔下 哈根達斯香草冰淇淋農藥殘留 即起下架接受退貨退款
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族