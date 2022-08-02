日本紅櫻桃、美國鮮草莓等農藥超標 全數邊境攔截

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食藥署2日公布最新邊境檢驗結果，日本進口紅櫻桃有數批遭檢出農藥殘留超標，全數在邊境攔截，未流入市面。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年8月2日

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）食藥署公布最新邊境檢驗結果，日本進口紅櫻桃、鮮蜜瓜、鮮水蜜桃及美國鮮草莓等農產品，有數批遭檢出農藥殘留超標，檢驗不合格產品全數在邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有22項檢驗不合格產品，如日本紅櫻桃、鮮蜜瓜、鮮水蜜桃，以及美國鮮草莓、中國白蘿蔔等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

陸耀貿易有限公司、京奇貿易有限公司各自從日本進口的味噌口味拉麵，配料包均被檢出未在國內核准當作農藥使用的環氧乙烷，共2批、203.28公斤，全數退運或銷毀。

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另豪樂福股份有限公司自美國進口2批膠囊食品、共27.71公斤，邊境查驗各檢出防腐劑對羥苯甲酸每公斤0.03克、防腐劑對羥苯甲酸乙酯每公斤0.032克。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，依國內規定，錠狀、膠囊食品並不在上述2種防腐劑的准用範圍內，雖然業者在過去6個月內只有這2批違規，但因有其他不合格紀錄，未來針對業者從美國進口的膠囊、錠狀產品，將採取百分百逐批查驗。（編輯：陳政偉）1110802