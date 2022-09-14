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開放福島5縣食品後首例 群馬縣食品檢出微量輻射
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開放福島5縣食品後首例 群馬縣食品檢出微量輻射

2022/9/14 21:53（9/14 22:12 更新）
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衛福部食藥署2月公告開放福島5縣食品進口。（中央社製圖）
衛福部食藥署2月公告開放福島5縣食品進口。（中央社製圖）
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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）衛福部食藥署今年2月公告開放福島5縣食品進口，今天邊境最新輻射檢測結果顯示，來自群馬縣的蒟蒻粉含微量輻射銫-137等，未超標但食藥署勸導業者退運或銷毀，成開放後首例。

衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅晚間接受媒體聯訪表示，今年檢出6件微量輻射食品，都沒有超過我國加嚴訂定的標準，但依立院決議，若驗出微量的輻射，建議先勸導業者退運銷毀，由業者自行決定是否執行。

日本美食深受台灣民眾喜愛，但在2011年3月11日發生日本福島核電廠事故後，台灣禁止福島5縣食品將近11年，直到今年2月21日食藥署發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品解禁，開放輸入。

食藥署每天公布日本輸入食品輻射檢測數據，根據最新結果，來自群馬縣的蒟蒻粉驗出「銫-137」及「銫-134與銫-137總和」，皆為4.8貝克／公斤，已勸導業者退運或銷毀，為開放後第一件來自原禁止地區的食品。

今年檢出微量輻射的日本食品，還有冬菇、香菇粉、舞菇片、乾香菇、濃縮藍莓果汁，分別來自於日本鳥取、山形、長野、德島等地區，都是檢出微量的「銫-137」及「銫-134與銫-137總和」。（編輯：陳清芳）1110914

邊境最新輻射檢測結果顯示，來自群馬縣的蒟蒻粉含微量輻射銫-137等，未超標但食藥署勸導業者退運或銷毀。（圖取自食藥署網頁fda.gov.tw）
邊境最新輻射檢測結果顯示，來自群馬縣的蒟蒻粉含微量輻射銫-137等，未超標但食藥署勸導業者退運或銷毀。（圖取自食藥署網頁fda.gov.tw）
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