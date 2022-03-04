11縣市地方自治條例禁福島食品 食藥署函告無效

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日本福島5縣食品開放進口，衛福部食藥署表示，有11縣市的地方食安自治條例有福島5縣食品禁制規定，牴觸憲法及中央食安法規，已函告自2月21日起即無效。圖為民眾在超市採買日是冷凍食品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺台北4日電）日本福島5縣食品已開放進口，衛福部食藥署表示，16縣市中，有11縣市的地方食安自治條例有福島5縣食品禁制規定，牴觸憲法及中央食安法規，今天已函告自2月21日起即無效。

衛生福利部今天發布新聞稿指出，2月21日已公告訂定「停止輸入查驗日本食品品項別及其生產製造地區」，並於同日生效，即除了公告規範的食品品項不可進口外，其他食品若未違反「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，即不可予以禁止進口或販賣。

衛福部指出，今天已發函嘉義縣、雲林縣、基隆市、屏東縣、連江縣、澎湖縣、彰化縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣及新竹縣共11縣市，這些縣市的食安自治條例有針對福島5縣產品訂定相關禁制規定，已牴觸憲法及食安法規，故函告自今年2月21日起無效。

衛福部食品藥物管理署署長吳秀梅接受媒體電話聯訪指出，全台22縣市中，除了6都為直轄市由行政院管轄外，其餘16縣市由食藥署主管，上述11縣市的食安自治條例訂有福島5縣食品的相關規定，因中央政策調整，過去訂定的自治條例與中央法規有所衝突，故屬無效。

吳秀梅強調，2月21日公告福島5縣食品進口相關規定時，就已告知地方政府食安自治條例與中央規定牴觸，並予以時間檢視，如今則正式函告。

吳秀梅說，上述11縣市中，截至目前已有花蓮縣、新竹縣、彰化縣、屏東縣、宜蘭縣、基隆市、金門縣回函，回覆意見大多是遵照中央政策及法規辦理。

衛福部指出，針對日本食品管制是經蒐集意見並研析後，採取特定產品的管理措施，食品安全衛生標準相關規定必須要全國一致。

衛福部也強調，食品進口管制影響國際貿易政策，應以科學證據為客觀標準，並由中央評估風險，依憲法及食品安全衛生管理法，屬於中央權限，非地方自治事項，故地方政府不得以自治法規牴觸中央規定。

吳秀梅說，未來若有食品業者因進口或販售福島5縣食品遭地方政府開罰，可提出訴願，維護自身權益。（編輯：陳政偉）1110304