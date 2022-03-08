福島5縣食品進口若驗出超標 陳時中：向廠商求償

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政府日前開放日本福島5縣食品進口，衛福部長陳時中8日表示，在市場被檢驗出超標後是商業行為，要跟廠商求償。圖為民眾於日式連鎖超市採買日本進口食品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北8日電）針對福食進口若驗出超標該如何處理？衛福部長陳時中今天表示，在市場被檢驗出超標後是商業行為，要跟廠商求償。政府在前端會有把關，後端有市場查驗，若有人受到傷害，會由食安基金會後續處理。

政府日前開放日本福島5縣食品進口，立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

國民黨立委林為洲在質詢時詢問，歡迎符合國際標準檢驗值下的福島5縣的產品進口，但即使在日本的檢驗都還會有1/1000、2/1000的超標機率，萬一來台後驗出超標該怎麼處理？陳時中表示，基本上在市場被檢驗出超標，接下來就是商業行為。

林為洲詢問，政府都不用負責？陳時中指出，政府在前端會有把關，後端有市場查驗，若有人受到傷害，會由食安基金會後續處理。這是商業行為，政府會盡量做好。

林為洲表示，他認為若發生超標， 應向日本求償，因為台灣相信日本的檢驗報告，而日本承諾超標不會出口。 陳時中說，根據食品安全的立場，還是要跟廠商求償。如同台灣的食品出口到他國，相關的處理也是一樣的對等行為。商業行為歸商業行為，檢驗歸檢驗。

陳時中指出，如同各國在開核酸檢測（PCR）的陰性證明，在國外驗出陰性，回台後驗出有病毒，也不會跟國外求償，反之在台灣陰性到國外被驗出陽性，外國也不會跟台灣求償，大家要互相相信。（編輯：林興盟）1110308