福島5縣食品解禁 菇類仍禁止、乳製品須附雙證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本福島5縣食品將開放進口，食藥署長吳秀梅說，未來管制將由禁止特定地區改為禁止特定風險品項，如福島5縣生產的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺台北8日電）日本福島5縣食品將開放進口，食藥署長吳秀梅說，未來管制將由禁止特定地區改為禁止特定風險品項，如福島5縣生產的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜；日本禁止流通的品項，都不准進口台灣。

311福島核災至今已超過10年，世界多數國家分別解除對福島周邊食品進口的禁令。行政院今天上午宣布，日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉5縣食品將正式解禁。

衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅今天在行政院記者會中說明，現階段對於福島5縣食品完全禁止輸入台灣，未來管制將有所改變，由禁止特定地區改為禁止特定風險品項。

吳秀梅說，只要日本禁止流通的品項，都不准進口台灣，且福島5縣的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜屬於特定風險品項，仍禁止進口台灣。

吳秀梅表示，未來可開放進口的食品，必須檢具雙證明，即輻射檢驗證明跟產地證明，特定地區的水產品、菇類、茶類、乳製品跟嬰幼兒食品，如靜岡縣茶葉等，皆採雙證管理。

吳秀梅說，目前所有來自日本都要產地證明，未來也是如此，而福島5縣的進口食品會採百分之百逐批檢驗，過去9大類必須逐批查驗的食品，查驗頻率也會維持。

吳秀梅強調，食藥署會秉持科學檢驗，台灣的輻射標準比國際更嚴格，她重申，邊境會持續嚴格把關，絕不容許核食進口。（編輯：陳政偉）1110208