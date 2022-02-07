傳將開放福島食品 陳時中：檢驗與標準都已訂定

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針對日本福島5縣食品進口議題，衛生福利部長陳時中表示，相關食品都會走向正常化，檢驗與標準都已訂定，而台灣的標準相對嚴格。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北7日電）針對日本福島5縣食品進口議題，衛生福利部長陳時中今天回應，相關食品都會走向正常化，台灣標準相對嚴格，一定以安全、符合科學證據及國際規範的架構來進行。

傳近期將開放日本福島5縣食品，媒體今天在中央流行疫情指揮中心疫情記者會提問，未來進口福島食品，是否會比照豬肉商品有標籤或特別標註。

身兼指揮中心指揮官的衛福部長陳時中說，大家很關心福島5縣食品一事，他本來不應該在疫情記者會上回答，但還是簡單說明。

陳時中表示，相關食品都會走向正常化，檢驗與標準都已訂定，而台灣的標準相對嚴格；標示部分載明「都、道、府、縣」，是行之有年的既定政策，也會有禁止食品，與採雙證管理的食品。

陳時中說，311福島核災已過了10年，大部分國家都是觀察1年或2年為界線。他強調，一定會在安全、符合科學證據及國際規範的架構下進行。（編輯：管中維）1110207