朱立倫：日本食品受民眾歡迎 但不接受核災食品

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（中央社記者王承中、王揚宇台北7日電）外傳政府近日會宣布開放福島食品，國民黨團總召曾銘宗今天表示，呼籲蔡政府不要踐踏民意，若政府強行開放，將採行一系列措施。國民黨主席朱立倫則說，全民不能接受核災食品。

立法院新會期今天開始立委報到；針對日本福島食品進口議題，國民黨立法院黨團總召、立委曾銘宗接受媒體聯訪指出，反核食公投是經過779萬人同意所通過，呼籲蔡政府不要踐踏民意，倘若政府強行開放，「我們會採行一系列措施」，以保障全民健康權益。

外傳政府近日就會宣布開放福島食品，曾銘宗也表示，根據國民黨團接到的消息，開放日不是今天就是明天，近期內就會公布。他呼籲政府不要踐踏民意、出賣民眾的健康權益，假設蔡政府不願照顧全民健康，國民黨會照顧。

此外，對於民進黨立法院黨團總召柯建銘批評國民黨是修憲逃兵，曾銘宗反駁稱柯建銘在造謠，並強調國民黨支持公民權下修至18歲，但修法必須符合程序正義，且未來立法院長游錫堃召集朝野協商時，國民黨會出席，但也希望將環境權等相關條文，納入修憲中。

國民黨立法院黨團今天在立法院舉行新春團拜，邀請國民黨主席朱立倫一同參加。針對日本福島食品進口議題，朱立倫在致詞時表示，民眾的小事就是政府的大事，更是國民黨最關心的事情，食品安全、食品健康沒有任何折扣的空間。

朱立倫指出，台灣對日本的情感毋庸置疑，雙方是長期的盟友，日本食品最受台灣民眾歡迎，但是核災食品是全民不能接受的。反核食公投2018年過關，779萬票的公投結果，不是政府可以踐踏撕毀，民眾要的是安全，而政府要保障民眾安全，這沒有妥協的空間及交換條件。

朱立倫表示，民進黨如果敢撕毀公投結果，違逆民意，就要付出代價，國民黨永遠跟民眾站在一起。大力歡迎安全、可靠的日本食品，但只要是對民眾健康有傷害的核災食品，國民黨也一定反對到底，這就是國民黨的立場。（編輯：楊凱翔）1110207