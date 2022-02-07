傳近期將開放福島食品 游錫堃：若符合3條件應支持

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立法院第10屆第5會期7日開始立委報到，立法院長游錫堃（圖）報到後，向在場人員與媒體拱手拜年。中央社記者王飛華攝 111年2月7日

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（中央社記者王揚宇台北7日電）針對日本福島食品進口議題，立法院長游錫堃今天受訪說，這由行政院做決策，也相信行政院做決定時，會考量國際標準、科學證據及民意，若這3項條件都沒問題，立法院應該要支持。

立法院第10屆第5會期今天開始立委報到，游錫堃約在上午8時30分左右前往群賢樓報到。

游錫堃完成報到手續後接受媒體聯訪，被問到媒體及國民黨立委曾銘宗說，政府近日可能開放福島食品進口。

游錫堃回應，因為前幾天過年休假，之前也都在忙臨時會，他沒碰到任何討論福島食品有關決策，現在聽說的都是從媒體而來。

游錫堃接著說，福島食品進口要考量國際標準，也會有科學論據，當然民意也很重要；國際標準、科學證據和民意的取捨，三者應併案考量，這件事情的決策在行政院，行政院做決定時，一定會考慮這三方面。

游錫堃指出，立法院站在監督的角色，任何政黨對行政院一定會盡到監督效果，如果都符合標準，這3個條件都沒問題，立法院應該要支持。

媒體追問游錫堃，是否擔心國民黨會因此強烈杯葛，讓議事無法順暢進行；他說，盡量溝通；國際標準不是台灣定的，大家應該會沒什麼意見，科學證據也很科學，這都很客觀，至於民意部分，各黨都會考慮到支持者的意見，這要多溝通說明，讓大家都了解，立法院所做的所有事情一定以民意為依歸。

此外，游錫堃在場發送立陶宛巧克力給立法院工作人員及媒體記者；他說，立陶宛非常挺台灣，也非常愛好自由民主，立陶宛雖然離台灣很遠，但2國追求自由民主的決心都是一樣的，希望彼此未來能攜手合作，有更多的互相支持。（編輯：潘羿菁）1110207