學者：愈晚處理福島食品 恐增台灣入CPTPP變數

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（中央社記者賴于榛台北29日電）中經院台灣WTO中心資深副執行長李淳表示，各國陸續申請加入CPTPP，台灣沒有觀望本錢，且「福島食品問題沒有晚處理的空間」，愈拖越久，台灣加入CPTPP變數恐變多。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）2018年底生效，目前有11個成員國，英國去年2月申請加入後，進度最快，6月推進至「工作小組」階段，同年9月進入實質談判；台灣與中國去年9月分別提出申請，韓國則打算在今年3月至4月凝聚全民共識後，正式申請加入。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈接受中央社記者訪問時指出，CPTPP尚未正式決定是否及如何接受台灣與中國的申請案，韓國則是尚未提出申請；台灣與中國的申請案進度將互相影響，目前還很難說與韓國申請案的比較。

韓國與歐盟、加拿大等CPTPP成員國已個別簽訂自由貿易協定，若申請加入CPTPP，進入談判過程，恐會比台灣節省一些步驟。徐遵慈說，韓國與CPTPP大部分會員國都有簽自由貿易協定（FTA），遭受個別會員國要求開放市場的壓力會比台灣輕。不過，韓國面臨3月大選，得等選舉結束，執政黨政策明朗後，申請CPTPP之路才會順利一些。

徐遵慈說，CPTPP目標應是擴大會員國，所涵蓋的經濟體數量愈多，經濟規模愈大，愈能發揮影響力、帶來更多經濟利益，理論上會樂見更多會員參加，新會員申請案間不是相斥關係。

CPTPP是否會併案或個案處理台灣、中國、韓國申請案，徐遵慈說，無法評估，台灣與韓國兄弟登山、各自努力，加入CPTPP等經貿組織的速度，除外部因素外，最重要的還是訴諸政府的政治決心。

中經院台灣WTO中心資深副執行長李淳推估，英國最快今年年中有機會加入CPTPP，整體時程約一年半，如果韓國今年4月申請加入，有可能比照英國，約一年半內完成加入程序。

李淳說，韓國雖有日本問題要處理，且須面對3月的總統大選，但韓國沒有兩岸問題、FTA簽得也比台灣多，甚至簽定的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）也即將在2月生效。

「台灣沒有本錢觀望」，李淳說，各國加入CPTPP的條件都不一樣，只能持續向前，厄瓜多去年12月在台灣與中國申請加入CPTPP後，遞出申請案，恰巧沖淡兩岸爭相加入CPTPP的討論，台灣應加快腳步，「福島食品問題就沒有晚處理的空間」，拖愈久、恐台灣加入CPTPP變數愈多。

李淳表示，台灣愈晚加入CPTPP，將增加產業外移的壓力，例如越南是CPTPP與RCEP成員國，對產業有多重吸引力，若台灣加入區域整合的速度變慢，恐導致產業思考外移。

另外，全球供應鏈正在重組，李淳說，CPTPP、RCEP都認為其是供應鏈的基礎，但其成員國政策協調對話過程，台灣都沒有機會加入，長期來看對台灣將是不利影響。（編輯：郭無患）1110129