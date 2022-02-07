更多編輯台推薦新聞：
書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度
生活

書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
福島食品
新聞專題
福島食品4/44

政院：調整福食管制措施 秉持比國際標準更嚴格

2022/2/7 21:12（2/7 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院發言人羅秉成7日表示，政府未來調整日本福島周邊食品的輸入管制措施。相關配套將在8日記者會說明。（中央社檔案照片）
行政院發言人羅秉成7日表示，政府未來調整日本福島周邊食品的輸入管制措施。相關配套將在8日記者會說明。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、梁珮綺台北7日電）行政院發言人羅秉成今天表示，政府未來調整日本福島周邊食品的輸入管制措施，會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，為民眾的食品安全把關，相關配套將在8日記者會說明。

政院知情人士透露，政府會以「三原則」、「三配套」，解禁福島周邊食品。「三原則」是回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關。

「三配套」則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，針對具風險品項要求雙證證明、即輻射安全證明加產地證明，福島5縣食品在邊境100%檢驗。

經濟部晚間也表示，政府整體立場是確保國人健康安全為原則，用國際標準、科學證據來面對日本食品進口議題，政院記者會會向社會各界進行完整報告說明。

行政院晚間發出採訪通知，8日上午10時舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，由羅秉成主持，行政院政務委員鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲等人出席。

羅秉成晚間表示，2011年3月11日發生日本東北大地震到現在已有10年多，世界各國已紛紛放寬或解除對福島周邊食品的相關輸入管制；至今仍對福島周邊地區「全部食品」禁止輸入的國家，全世界只剩下「台灣跟中國」。

羅秉成說，去年12月18日公投結果顯示，多數民眾期待台灣走向世界，接受國際標準，展現參與高標準世界貿易體系的決心。

羅秉成指出，政府未來調整日本福島周邊食品的輸入管制措施，會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，為民眾的食品安全把關，讓民眾安心享用沒有健康疑慮的食品。

羅秉成表示，相關具體的調整方案及配套措施，將一併在8日上午記者會說明。（編輯：林克倫）1110207

延伸閱讀
福島食品解禁 政院8日召開記者會宣布相關措施日本食品最新風險分析 福島5縣產品癌症風險可忽略福島食品管制將調整 府：人民期待台灣走向世界傳近期將開放福島食品 游錫堃：若符合3條件應支持傳將開放福島食品 陳時中：檢驗與標準都已訂定
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀