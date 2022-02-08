政院擬宣布福島食品解禁 日媒高度關注

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）多家日本主流媒體報導，2011年東京電力公司福島第一核電廠發生核災後，台灣對福島等5縣食品實施輸入管制，根據多家台灣媒體報導，台灣政府將解除管制。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞、產經新聞、時事社等報導指出，台灣政府昨晚發出通知，表示今天將舉行有關「日本食品輸入管制措施」的記者會，多家台灣媒體報導指出台灣將解禁日本食品。

台灣政府在2011年3月東京電力公司福島第一核電廠發生核災後，禁止輸入福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣出產的食品（酒類除外）。2015年5月起，台灣對5縣以外的食品也加強管制，要求附上產地證明文件，日方認為這是「沒科學根據的片面措施」，要求台灣撤除。

日本多家媒體報導指出，台灣政府昨晚發布的媒體採訪通知為「日本食品輸入管制措施」記者會，多家台灣媒體報導指出，台灣政府今天將宣布解禁。

日媒表示，台灣政府去年9月提出申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），為了避免加入CPTPP受阻，台灣一直在思考調整福島食品輸入管制的時機。

日本朝日新聞電子版昨晚引述台灣媒體報導指出，台灣政府初步決定將解除11年前開始對福島等5縣食品禁止輸入的措施。

報導說，台灣政府過去曾摸索解禁一事，但2018年公民投票結果，多數民眾選擇持續禁止輸入福島等5縣食品。不過，去年12月台灣舉行有關美國豬肉進口的公投，台灣政府推動的持續進口政策獲多數民眾同意，因此這次解禁福島等5縣食品的可能性高。

日本農林水產省的統計顯示，2010年、福島核災前，日本食品出口到台灣的比例占12.4%，約609億日圓（約新台幣150億元），次於香港、美國，居第3名。去年占10.7%，約1245億日圓，次於中國、香港、美國，居第4名。

日本產經新聞報導，多名台灣執政黨民主進步黨相關人士透露，台灣政府8日將宣布解除對福島等日本5縣食品輸入管制措施。

福島核災後，各國對日本食品輸入實施管制，但近年來陸續解禁。日本農林水產省的資訊顯示，截至去年10月，有14國及地區持續實施管制，台灣、中國、韓國實施禁止輸入的嚴格措施。

報導也指出，台灣要加入CPTPP，如何處理福島等5縣食品是一大課題，蔡英文政府自去年底以來就在準備解禁一事。（編輯：周永捷）1110208