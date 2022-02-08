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福島食品1/47

政院宣布3原則3配套 開放福島5縣食品輸台【直播】

2022/2/8 10:06（2/8 10:22 更新）
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影片來源：行政院開麥啦-2

（中央社記者賴于榛、陳俊華台北8日電）行政院發言人羅秉成表示，經府院行政團隊、立法院執政黨團一致性高度共識，將回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關，合理調整對日本食品長達11年的管制措施，今天將依照食品安全管理法的授權，進行相關預告。

行政院上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，由行政院發言人羅秉成主持，行政院政務委員鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲出席。

行政院提出3原則、3配套，開放福島5縣食品進口。3原則是回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關。

3配套則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」；針對具風險品項要求雙證證明、即輻射安全證明加產地證明；福島5縣食品在邊境100%檢驗。

日本在2011年3月11日發生大地震，引發福島核電廠輻射外洩事故，同年3月25日起，台灣禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。（編輯：楊蘭軒）1110208

行政院8日宣布福島5縣食品開放輸台。圖為福島縣農業綜合中心針對要上市的農林水產品進行檢測。（中央社檔案照片）
行政院8日宣布福島5縣食品開放輸台。圖為福島縣農業綜合中心針對要上市的農林水產品進行檢測。（中央社檔案照片）
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